Via Cornigliano cambia volto, lavori vicini alla conclusione: chiusura totale nel weekend

Cornigliano sta cambiando faccia e finalmente i risultati sono visibili. Marciapiedi più ampi, una pista ciclabile, parcheggi a servizio delle attività commerciali e un ridisegno complessivo dal forte impatto estetico: il progetto partito nel 2019 è vicino alla conclusione. Oggi via Cornigliano appare così: con le palme a fare da contorno a una strada completamente rinnovata, dall'asfalto alla pavimentazione. Gli abitanti attendono da tempo il termine dei cantieri che in questo ultimo periodo hanno inevitabilmente creato problemi al traffico.

"Procedono, e sono quasi giunti al termine, i lavori della nuova Via Cornigliano - spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi - In corso le asfaltature da parte di Aster. Un'opera molto complicata, non priva di sorprese, che, tra le altre cose, ha posto ordine alla giungla di sottoservizi che nel corso del tempo si erano intrecciati nel sottosuolo."

Attenzione nel weekend per la nuova chiusura totale al traffico di via Cornigliano: dalle ore 22 di sabato 27 novembre alle ore 22 di domenica 28 novembre la zona sarà interdetta alla circolazione. Dovranno essere eseguite lavorazioni di scarificatura ed asfaltatura nel tratto tra via Dufour e via De Cavero.