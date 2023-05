Ventimiglia, 35enne evade dagli arresti domiciliari a Roma e tenta di raggiungere la Francia: arrestato dai carabinieri

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione un trentacinquenne di nazionalità tunisina.

L’uomo, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, era evaso qualche giorno fa dagli arresti domiciliari presso il suo domicilio a Roma in via Casilina, misura restrittiva cautelare a cui era stato sottoposto dal GIP del Tribunale di Tivoli, perché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

A seguito di una segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, i quali ritenevano che lo straniero potesse aver raggiunto l’area di confine con l’intento di lasciare l’Italia per raggiungere alcuni conoscenti in Francia, i militari di Ventimiglia hanno intensificato i controlli nella cittadina intemelia, rintracciando l’uomo in tarda serata nei pressi del Lungoroja Girolamo Rossi.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.