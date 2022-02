Venti di burrasca sulla Liguria, lunedì attese raffiche fino a 120 kmh

di Marco Innocenti

I fenomeni maggiori si potrebbero avere nelle ore del pomeriggio e sulle alture

Venti forti da nord quelli che spazzeranno la Liguria nella giornata di lunedì. Lo ha annunciato Arpal in una nota, spiegando che soprattutto da mezzogiorno in poi, la nostra regione sarà investita dal transito di un fronte freddo in arrivo dai rilievi alpini, che determinerà l'ingresso di venti freddi settentrionali con un'intensità fino a burrasca, fra i 60 e i 70 kmh. Sui rilievi, poi, potrebbero arrivare anche raffiche improvvise oltre i 100-120 kmh, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.