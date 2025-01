Vela, 49a 'Invernale del Tigullio': seconda manche con tris di successi per Chestress3, Melgina e Mary Star of the Sea

Il campionato di vela d'altura continua con un fine settimana ricco di successi e sfide nelle acque del Tigullio. Nel primo fine settimana della seconda manche del 49° Campionato Invernale del Tigullio, tre prove hanno messo alla prova i velisti partecipanti, con condizioni di vento variabili e mare agitato. Il torneo, che si concluderà il 16 febbraio 2025, vede il coinvolgimento di numerosi circoli velici della zona, tra cui il Circolo Nautico Lavagna e lo Yacht Club Italiano, e sta continuando a suscitare un grande interesse. Durante la giornata di sabato, i partecipanti hanno affrontato venti superiori ai 20 nodi, mentre domenica è stato il turno di una Tramontana più moderata, tra i 10 e i 15 nodi.

Successi in classe ORC A-B - La classe ORC A-B ha visto un dominatore assoluto: Chestress3, il J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI), che ha centrato un tris di vittorie. La barca ha così consolidato la sua posizione al vertice della classifica, precedendo Koyre Spirit of Nerina (Swan 42 di Federico Borromeo, YCCS) che ha ottenuto due secondi e un quarto posto, e To Be (Italia 11.98 di Stefano Rusconi, YCI) con un secondo e due terzi posti.

Melgina al top nei Melges 24 - Nella classe Melges 24, Meliniga, il veloce scafo di Paolo Brescia (YCI), ha fatto incetta di vittorie, tagliando il traguardo per ben tre volte al primo posto. Al secondo posto nella classifica generale troviamo Pomella, il J.92 S di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure), mentre Mare Chiaro, il Grand Soleil 39 di Gennaro e Giovanna Cascinelli (YC Gaeta), si è piazzato costantemente nei primi quattro, con un secondo, un terzo e un quarto posto.

Mary Star of the Sea nel J80 - Un altro protagonista della giornata è stato Mary Star of the Sea, la barca di Bram Renier (LNI Arona), che ha registrato un impressionante tris di vittorie nella classe J80, staccando nettamente Jayrose di Simone Agrosi e Daniel Spada (LNI Genova) e Jeniale! Euro System di Massimo Rama (LNI Sestri Levante), che hanno ottenuto rispettivamente un primo e due secondi posti.

Libera A e Libera B - Per quanto riguarda la classe Libera A, PIMS2, l'Alpa 12.70 di Edoardo Guido Meda (CV Sferracavallo), ha esordito con grande successo, piazzandosi al primo posto della classifica generale. In seconda posizione troviamo Falcor, il Centurion 40 di Soldano (LNINSanta Margherita Ligure), seguito da Rewind, il Grand Soleil 50 di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna). Nella classe Libera B, Hell Cat, il Farr 31 di Valerio e Leporatti, ha preso il comando, superando Celestina 3 (LNI Chiavari) e Bo (First 31.7 di Andrea Brocchieri).

Soddisfazione per l’organizzazione - Franco Noceti, il cuore pulsante dell’organizzazione, ha commentato: “Il weekend ha messo alla prova i partecipanti con condizioni particolarmente impegnative. Il nostro Invernale del Tigullio continua a riscuotere grande attenzione, come dimostrano i nuovi iscritti.” La manifestazione, che si svolge fino a metà febbraio, è anche un’importante occasione per il territorio, rappresentando un indotto economico significativo per il Tigullio, in un periodo di bassa stagione turistica.

