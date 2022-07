Varigotti, affonda barca: dieci persone salvate da Capitaneria e altri diportisti

di Redazione

Alcuni diportisti che si sono trovavano nei pressi si sono subito prodigati per mettere in salvo soprattutto i bambini che si trovavano a bordo

Paura questo pomeriggio nel mare della Baia dei Saraceni, a Varigotti, quando una barca di dieci metri ha improvvisamente iniziato a imbarcare acqua costrigendo gli occupanti a chiamare i soccorsi.

Alcuni diportisti che si sono trovavano nei pressi si sono subito prodigati per mettere in salvo soprattutto i bambini che si trovavano a bordo.

Sul posto anche la Capitaneria che ha ha preso in mano la situazione provveduto a mettere in sicurezza gli occupanti e poi l'imbarcazione stessa. In totale erano dieci le persone che in quel momento di trovavano sulla barca.

Ancora da stabile cosa sia successo. Del caso se ne occupa la Capitaneria di Porto di Savona.