Varazze, donna dispersa da 24 ore. L'appello del figlio: "Aiutatemi a trovarla"

di Christian Torri

Si Chiama Caterina Frumento e dalle 8:30 di ieri non si riesce più a trovare. Allertate anche le forze dell'ordine

"Intorno alle 8:30 è sparita mia mamma e non ha ancora fatto ritorno per lei è molto strano Lei si chiama Frumento Caterina ed è uscita di casa alle 8:30 Varazze zona Cantalupo". Così scrive su Facebook il figlio di Caterina, Paolo Cantalupo che da ieri mattina non riesce più a trovare sua madre.

L'appello è stato fatto anche dal sindaco di Varazze Luigi Pierfederici: "Lancio un appello importante, fate molta attenzione, chi incontrasse la signora Frumento faccia riferimento alle forze dell'ordine!!"