Val di Vara: frontale tra un'auto e un pulmino, muore un 62enne

Mortale l'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11 sulla Provinciale 566 della Val di Vara, tra un'auto e un pulmino che stava trasportando alcuni atleti del rafting. La vittima è Massimo Gioan, 62 anni, residente a Borghetto Vara che viaggiava a bordo della vettura; illesi i sei atleti a bordo del pulmino.

Per cause ancora da accertare, l'auto, nell'affrontare una curva poco dopo il bivio di Cornice, nel comune di Sesta Godano (La Spezia), si è scontrata contro il pulmino che procedeva in direzione opposta. Per il guidatore, un abitante della zona che lavorava nella ditta di pulizie della famiglia, non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento degli operatori del 118, che hanno provato a rianimarlo.

Secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato colpito da malore poco prima dell'incidente. Violento l'impatto col veicolo, ma nessuna grave conseguenza per gli atleti, sei toscani che si stavano recando al punto di imbarco sul fiume Vara in occasione del raduno di primavera dedicato a kayak e rafting. Sul posto i Vigili del Fuoco di Brugnato e i carabinieri di Sesta Godano. La strada provinciale, chiusa al traffico per permettere le operazioni di rianimazione, non è ancora percorribile.