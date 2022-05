Uscio, motociclista perde il controllo e precipita per 20 metri in una scarpata

di Marco Innocenti

Il giovane è stato trasferito con l'elicottero all'ospedale San Martino in codice rosso

Un giovane centauro è precipitato in una scarpata dopo aver perso il controllo della propria moto mentre viaggiava sulla provinciale del monte Cornua, a Uscio. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio.

Ancora da accertare le cause per le quali il 22enne ha perso il controllo, ma quel che è certo è che dopo essere stato sbalzato dalla sella il centauro è precipitato in una scarpata, facendo un volo di circa 20 metri. Per recuperarlo, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ed è stato necessario trasferirlo in elicottero verso l'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.