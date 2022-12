Uscio, a Santo Stefano concerto gratuito di Manara e Bacchetti, violinista e pianista di fama internazionale

Dove le parole non servono, la musica parla. Così diceva Ludwig Van Beethoven, e per questo Santo Stefano 2022 il Comune di Uscio, assecondando le parole del celeberrimo pianista tedesco, sta organizzando insieme alla Pro Loco comunale un importante concerto per violino e pianoforte nella suggestiva cornice della Chiesa romanica del paese.

Il 26 dicembre alle ore 17.00, con ingresso libero, saranno due gli interpreti d’eccezione, ossia Francesco Manara ed Andrea Bacchetti. Il primo si è diplomato al Conservatorio "G.Verdi" di Torino nel 1990, e due anni dopo è stato scelto da Riccardo Muti come Primo Violino Solista dell'Orchestra del Teatro alla Scala e dell'Orchestra Filarmonica alla Scala. In una carriera trentennale piena di successi in ogni continente, è tra le altre cose giurato del Premio Paganini, prestigioso concorso internazionale che ogni anno si svolge a Genova. La famosa rivista "The Strad", che lo ha più volte recensito, lo ha definito "un artista di notevole profondità e sincerità, pronto ad affronatare i più importanti palcoscenici del mondo". Manara, che suona un Giovanbattista Guadagnini del 1773, sarà accompagnato da Bacchetti, talentuoso pianista reduce da recenti tournèe in Sudafrica, Sudamerica e Germania e prossimo a concerti in Spagna e Romania. I due delizieranno gli abitanti del Comune amministrato da Giuseppe Garbarino con musiche di Tartini, Beethoven, Massenet, Bartòk, Bloch e Saint-Saens, per una giornata che si preannuncia speciale.