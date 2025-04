Genova, “Non dipingo angeli” di Silvano Galifi in mostra da InArte_Off: corpo, potere e asimmetria della bellezza

Torna l’appuntamento con l’arte negli spazi di InArte_Off, in via del Molo 71, nel cuore del quartiere del Molo. Dall'11 aprile al 2 maggio, protagonista sarà Silvano Galifi con la sua nuova personale dal titolo evocativo “Non dipingo angeli”.

Vernissage - Venerdì 11 aprile alle ore 18.30 presso InArte_Off, via del Molo 71r. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 14:00 alle 20:00 con ingresso libero.

"La bellezza è asimmetrica" - Un’indagine pittorica sull’universo femminile, tra sensualità e intimità, che prende forma attraverso corpi e oggetti in perenne tensione, in bilico tra zone delimitate e spazi più liberi.La forza della composizione si esprime in colori intensi e stratificazioni delicate, che sfuggono a un equilibrio centralizzato, dando vita a una visione in cui “la bellezza è asimmetrica”.

Ritratti - Accanto a questo universo, Galifi propone una seconda serie di opere dedicate al tema del potere, ritraendo uomini e donne in chiave critica: non più celebrazione, ma trasfigurazione. Il ritratto diventa così uno strumento per smascherare l’ambiguità e la fragilità di chi detiene autorità.

Chi è Silvano Galifi - Diplomato al Liceo Artistico Paul Klee e all’Accademia Ligustica di Belle Arti, Galifi torna con questa mostra dopo un periodo di pausa dalle esposizioni, durante il quale ha però continuato a dipingere con costanza e ricerca personale.

