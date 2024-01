USA: Dipartimento Trasporti lancia comitato consultivo per un approccio federale a innovazione dei trasporti

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti (DOT) ha annunciato il lancio del Comitato consultivo per la trasformazione dei trasporti (TTAC) per fornire consulenza al DOT e al Segretario dei trasporti sui piani e gli approcci per l’innovazione dei trasporti.

I membri del comitato consultivo sono stati selezionati per la loro capacità di fornire prospettive diverse in tutti i settori, aree geografiche e aree di competenza. I 27 membri del TTAC includono esperti del mondo accademico, think tank, settore pubblico, lavoro e industria che trattano argomenti tra cui automazione, sicurezza informatica, sicurezza, accessibilità, legge, governo, imprenditorialità, privacy, equità e altro ancora.

“Viviamo in un’epoca piena di opportunità e sfide senza precedenti nel settore dei trasporti”, ha affermato il ministro dei trasporti Pete Buttigieg . “La profonda esperienza e le diverse prospettive di questo straordinario gruppo forniranno consulenza per garantire che il futuro dei trasporti sia sicuro, efficiente, sostenibile, equo e trasformativo”.

I membri del TTAC resteranno in carica due anni e potranno essere riconfermati. DOT ha cercato di selezionare persone con una conoscenza approfondita delle rispettive industrie o settori e ha lavorato per raggiungere i punti di vista più diversi e completi. L’adesione è una posizione non retribuita.

Il primo incontro del TTAC si terrà il 18 gennaio. Il Comitato esplorerà e prenderà in considerazione questioni relative a:

Percorsi verso un’implementazione sicura, protetta, equa, rispettosa dell’ambiente e accessibile delle tecnologie emergenti

Approcci integrati per promuovere una maggiore integrazione intermodale delle tecnologie emergenti, in particolare delle applicazioni per l’implementazione dell’automazione

Politiche che incoraggiano l’innovazione per crescere e sostenere una forza lavoro statunitense sicura e produttiva, oltre a promuovere la competitività economica e la qualità del lavoro

Approcci e strutture che incoraggiano lo scambio sicuro e la condivisione di dati trasformativi sui trasporti, comprese tecnologie e infrastrutture, nei settori pubblico e privato che possono guidare le decisioni politiche fondamentali attraverso gli obiettivi strategici del DOT

Modi in cui il Dipartimento può identificare e migliorare le soluzioni di sicurezza informatica e proteggere la privacy nei sistemi e nelle infrastrutture di trasporto