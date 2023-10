Uniport incontra il Ministro per le politiche del mare Nello Musumeci

Una delegazione Uniport (l’Associazione che rappresenta le principali imprese che operano in ambito portuale), guidata dal Presidente Pasquale Legora de Feo e dal vice Presidente Antonio Davide Testi, ha incontrato il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Al centro dell’incontro istituzionale il Piano nazionale del Mare, approvato nei mesi scorsi, e le principali istanze degli operatori che operano in ambito portuale.

I rappresentanti dell’Associazione hanno espresso un complessivo apprezzamento per la volontà del Governo di adottare un Piano del Mare con l’obiettivo di dotare il Paese di una strategia marittima nazionale unitaria da cui conseguano interventi normativi e amministrativi e per il metodo adottato per la sua definizione, basato sull’ascolto dei diversi stakeholder, tra cui UNIPORT e sulla ripresa di alcune delle proposte avanzate.

Nello specifico la delegazione UNIPORT ha condiviso con il Ministro Musumeci il gradimento per il rafforzamento “improcrastinabile” delle funzioni centralizzate, sia nella fase della programmazione delle opere di infrastrutturazione portuale ed extra-portuale, sia nell’attività di regolazione “onde scongiurare che si verifichino distorsioni tali da incidere sull’attrattività degli scali”. Bene anche l’aver lasciato come sola ipotesi quella di trasformare le Autorità di Sistema Portuale in Società per azioni, su cui l’Associazione nutre forti dubbi.

Il Presidente Legora ha poi ribadito alcune proposte dell’Associazione che rappresentano per le imprese del settore oggi un’urgenza cui occorre porre rimedio: “Abbiamo apprezzato molte indicazioni formulate dal Piano e, tra queste, in particolare l’esigenza di una regolazione omogenea, la riduzione delle barriere burocratiche e la visione integrata del trasporto marittimo da e verso le altre modalità. Per le nostre imprese resta oggi di vitale importanza, a fronte dell’aumento significativo dei costi registrato, porre mano a una revisione degli indici adottati per l’adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali portuali, così come rivedere il regolamento per il rilascio delle concessioni terminalistiche e delle relative linee guida. Due temi strategici per i quali confidiamo nell’azione di stimolo e coordinamento che il Ministro potrà esercitare nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte”.

Il Ministro Musumeci ha mostrato grande interesse per i temi affrontati e si è impegnato a valutare concretamente le proposte dell’Associazione con l’auspicio che possano essere accolte nel dibattito governativo.