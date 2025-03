Unione Europea, selezionati 47 progetti per le materie prime strategiche

La Commissione Ue ha adottato un elenco di 47 progetti strategici di 13 Paesi, Italia inclusa, per potenziare le capacità nazionali sulle materie prime strategiche, rafforzando la filiera Ue e diversificando le fonti di approvvigionamento.

Percentuali da raggiungere- E' un'importante pietra miliare nell'attuazione del Critical Raw Material Act, afferma l'esecutivo comunitario in una nota, per garantire che l'estrazione, la lavorazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell'Ue entro il 2030.

Progetti riconosciuti - "Dopo un processo sviluppatosi in diverse fasi, sia europee che nazionali, - si legge in una nota del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - l'Italia ha ottenuto un importante risultato: su dieci progetti di riciclo riconosciuti strategici a livello europeo, quattro sono in Italia: in Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna.

Settori strategici - La prima selezione dei progetti strategici per le materie prime critiche e strategiche si conclude quindi con successo per l'Italia, che riconosce il valore strategico delle materie prime critiche e strategiche per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica e digitale, ma anche per altri settori strategici quali difesa, salute e aerospazio".

Competitività - Secondo il ministro Gilberto Pichetto, "il risultato ottenuto, per la prima volta dall'approvazione del Critical Raw Materials Act e dall'approvazione della nuova legge italiana, dà l'avvio ad una nuova visione del settore delle materie prime in Italia, incentrata sulla competitività ma anche sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

