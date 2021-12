Una domenica di grande calcio su Telenord: triplo appuntamento con Stadio Goal

di Marco Innocenti

Il pre partita con le formazioni e le ultime dai campi. Dopo ogni match, i commenti e l'analisi della gara: si parte alle 14.35 per aspettare Spezia-Sassuolo

Una domenica bestiale, tutta all'insegna del calcio, quella che attende i telespettatori di Telenord. Con tutte e tre le squadre liguri impegnate nel corso del pomeriggio, domenica 5 dicembre sarà una di quelle giornate da non staccarsi dal divano, per seguire la Maratona StadioGoal con cui la nostra emittente vi racconterà un grande pomeriggio di pallone.

Si comincia alle 14.35 con Spezia-Sassuolo, con calcio d'inizio alle ore 15. In studio, Beppe Nuti alla conduzione con Nicolò Corradi alla telecronaca e gli ospiti Samuele Aiesi, Giovanni Filippone, Pierluigi Gambino e Stefano Puppo. Si prosegue poi alle 17.50 con il prepartita di Sampdoria-Lazio (fischio d'inizio alle 18). A condurre Maria Grazia Barile con la telecronaca di Nicolò Corradi e il commento di Matteo Cesari, Claudio Mangini, Marco Marchegiano, Luca Podestà, Matteo Sacco e Sandro Scanziani.

Per concludere la nostra lunga cavalcata domenicale, alle 20.30 sarà la volta di Juventus-Genoa. In studio per commentare la sfida dello Stadium, Paolo Zerbini alla conduzione, con la telecronaca di Giampaolo Pastorino e il commento di Gianluca Buccilli, Andrea Di Somma, Gabriele Lepri e Luca Mazzari, oltre a Giulia Bartolo a raccogliere la voce dei tifosi dai vostri messaggi e dai social.

Insomma, una domenica da non perdere su Telenord. E per chi non potrà essere a casa per seguire Stadio Goal? Niente paura, c'è sempre il nostro sito www.telenord.it con la diretta testuale delle tre gare delle squadre liguri, dal pre partita con le formazioni e le ultime dai campi, al post partita con i commenti dei protagonisti.