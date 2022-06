Un'estate di grande cinema su Telenord: dalle risate con Franco e Ciccio al mitico "Diabolik" del 1968

di Marco Innocenti

Una raffica di film per tutti i gusti: dai grandi cult di Hollywood come "Lo Squalo" alle pellicole d'autore del cinema italiano

Il grande cinema sbarca su Telenord, con una raffica di titoli davvero per tutti i gusti. Per questa estate, infatti, la nostra Tv ha in serbo per voi una lista di film che spazia nel tempo e nei generi, dalla commedia all’italiana al thriller, dal cinema d’autore ai cult di Hollywood.

Domenica 26 giugno, alle 12, si parte subito col botto con l’inarrestabile comicità di due maestri della risata come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con il loro “Sedotti e bidonati”. Il film, uscito nel 1964 per la regia di Giorgio Bianchi, narra le esilaranti peripezie di due cugini siciliani in cerca di moglie. Anziché trovare l’amore, però, Franco e Ciccio si ritrovano loro malgrado protagonisti di una commedia degli equivoci che si snoda fra mille avventure, una più divertente dell’altra. Un modo perfetto per iniziare la domenica con un sorriso, insomma.

Alle 15 e alle 20.30 sarà invece la volta di “Amici e nemici” del regista greco George P. Cosmatos. Uscito nel 1979, il film racconta la vicenda di un gruppo di soldati alleati, prigionieri in un’isola greca durante la seconda guerra mondiale, costretti a lavorare per soddisfare l’avidità del direttore del campo di prigionia tedesco nel quale si trovano. Fra i protagonisti, anche l’attore americano Elliott Gould, noto anche al pubblico più giovane per la sua interpretazione del padre di Ross e Monica nella celebre sit-com Friends e per le sue apparizioni nella fortunata serie di film Ocean’s, al fianco di Brad Pitt e George Clooney.

Ultimo appuntamento di giornata, alle 17, con "Diabolik", il film diretto da Mario Bava e ispirato agli audaci colpi del ladro mascherato creato dalla matita delle sorelle Giussani. Considerato da molti come una vera e propria icona pop degli anni ‘60, il film vanta nel suo cast due mostri sacri come Carlo Rambaldi agli effetti speciali e Ennio Morricone alle musiche. Divenuto col passare degli anni un cult movie, oggi Telenord ve lo ripropone per trasportarvi nelle atmosfere psichedeliche dei mitici sixties.