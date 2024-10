UK: investimento di 1,1 miliardi di sterline per l’ampliamento dell’aeroporto di Stansted

Saranno creati oltre 5.000 posti di lavoro grazie a un investimento quinquennale da 1,1 miliardi di sterline nell’aeroporto di Londra Stansted.

I piani sono stati svelati dal Primo Ministro durante l’importante International Investment Summit di Londra e consentiranno a Stansted di sfruttare al meglio il potenziale della sua pista attraverso l’estensione del terminal esistente.

Il finanziamento amplierà di un terzo il terminal esistente, garantendo nuove rotte aeree verso destinazioni aziendali e turistiche chiave, rafforzando le catene di fornitura locali e consolidando ulteriormente il posto del Regno Unito sulla scena internazionale.

L’investimento ammonta a 600 milioni di sterline per l’ampliamento del terminal, a cui si aggiungono altri 500 milioni di sterline per migliorare il terminal esistente e il più ampio territorio aeroportuale.

Fornirà inoltre l’impianto solare in loco da 14,3 megawatt di Stansted, che sosterrà le attuali e crescenti richieste di elettricità dell’aeroporto. Segue la recente creazione di un nuovo piazzale di ricarica per veicoli elettrici presso l’aeroporto.

Manchester Airports Group ( MAG ), proprietario di London Stansted, è nelle fasi finali del processo di approvvigionamento, con l’inizio previsto della costruzione nel 2025. Il progetto richiederà tra 2 e 3 anni per essere completato.

Questo schema migliorerà significativamente l’esperienza dei passeggeri in ogni fase del loro viaggio, dal check-in all’immigrazione. Fornirà una sala di sicurezza più grande, un ammodernamento della pista di rullaggio dell’aeroporto e una revisione delle sale gate, aumentando la capacità e il comfort dei passeggeri prima dell’imbarco.

I piani di ampliamento hanno già ottenuto i permessi di costruzione per iniziare la costruzione e sono in linea con il numero di passeggeri e voli concordato in precedenza.

La Segretaria ai Trasporti, Louise Haigh, ha affermato: “Siamo rimasti fermi nel nostro impegno per aiutare le aziende britanniche a crescere e a sua volta a dare impulso all’economia del Regno Unito . Questo annuncio è un chiaro segnale che la Gran Bretagna è aperta agli affari. I trasporti sono centrali per la missione principale di questo governo di far crescere l’economia. Si tratta di dare ad aziende come Manchester Airports Group la fiducia per investire, stimolare la crescita economica regionale e nazionale e supportare il settore dell’aviazione, rispettando al contempo i nostri obblighi ambientali esistenti”.

Ken O’Toole, amministratore delegato di MAG, che possiede gli aeroporti di Londra Stansted, Manchester ed East Midlands, ha affermato: “Investendo più di 1 miliardo di sterline a Stansted nei prossimi 5 anni, saremo in grado di collegare persone e aziende di Londra e dell’Inghilterra orientale a un numero ancora maggiore di destinazioni globali, accogliendo al contempo milioni di visitatori in più nel Regno Unito. Siamo orgogliosi di investire nelle nostre infrastrutture in un modo che creerà posti di lavoro e stimolerà il commercio, gli investimenti e il turismo.

L’aviazione è un fattore essenziale per il successo delle principali industrie ad alto valore del Regno Unito e non vediamo l’ora di aiutare il governo a raggiungere la crescita sostenuta più elevata nel G7 attraverso la crescita sostenibile dei nostri aeroporti”.