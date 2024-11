Tursi, Piciocchi sull'assessore alla cultura: "Importante, ma potrei tenere la delega"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Conferenza stampa al Teatro Carlo Felice per presentare le attività dell'associazione "Young APS", che promuove attività musicali divulgative volte a valorizzare la Fondazione del teatro e la sua programmazione, con particolare riferimento al pubblico dei più giovani. A margine dell'evento ha parlato Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova - facente funzioni dopo l'elezione di Marco Bucci in Regione - con riferimento all'iniziativa, ma anche alla composizione della giunta comunale post elezioni.

"La musica è cultura, è arte, educazione, è stimolo verso la creatività e quindi come amministrazione comunale noi siamo assolutamente contenti di poter sostenere questa iniziativa. A proposito delle deleghe di Matteo Campora, stiamo facendo varie ipotesi mi confronterò con i responsabili dei partiti della coalizione e con il Presidente nuovo della Regione", ha detto Piciocchi.

"Terminata la composizione della Giunta regionale - ha proseguito il vicesindaco - metteremo mano a quella comunale, ma comunque non aspettatevi grandissimi cambiamenti. Non abbiamo molto tempo, tutti devono essere messi in condizione di dare il massimo. La cultura è un ambito su cui lavoreremo molto. Io non so ancora se avremo un assessore alla cultura, perché devo ancora capire se posso sostituire una persona, o se ne posso sostituire due. Tenuto conto che anche il Sindaco ovviamente esce dalla Giunta, da questo dipenderà anche la decisione che prenderò. Come dimostra l'iniziativa odierna, la cultura è un ambito su cui stiamo già lavorando. Lavoreremo sempre di più in questo ultimo scorcio del nostro mandato".

Ma se non fosse possibile inserire una figura in più in Giunta? "Altrimenti, terrò io la delega", ha concluso Piciocchi.