Turismo, Parco Beigua: un 2024 da primato, 1.700 escursionisti alle visite guidate e 9.000 contatti nei Centri Informativi

Il Parco del Beigua continua a crescere e a svilupparsi. Il bilancio delle attività 2024 evidenzia un anno di successi in termini di partecipazione, riconoscimenti e progetti di tutela ambientale. Con oltre 1.700 escursionisti e più di 9.000 contatti ai Centri Visita, l'Ente Parco conferma il suo impegno verso la valorizzazione del territorio e la sua sostenibilità.

Riconoscimenti internazionali - L'anno appena concluso ha visto il Parco del Beigua consolidare il suo status internazionale. La rivalidazione del Geoparco UNESCO, conclusasi con il rinnovo del riconoscimento per altri 4 anni, è stata una delle tappe fondamentali. A questo si aggiunge l'adozione della Carta Europea del Turismo Sostenibile per le Aree Protette, un traguardo importante per promuovere il Beigua come destinazione ecoturistica. "Il Parco ha ottenuto il riconoscimento per l’impegno a sviluppare un piano di azione per la promozione del turismo sostenibile, rispettando la biodiversità e la geodiversità", ha commentato l’Ente.

Progetti di tutela e valorizzazione - La gestione del Parco si estende oltre la pianificazione amministrativa. Un esempio è il progetto MACRIMONT, finanziato dal PNRR, che mira a preservare praterie montane cruciali per la fauna avicola. Inoltre, un nuovo studio è stato avviato per la reintroduzione della Trota mediterranea autoctona nel bacino dell’Orba, sostenuto dal progetto “Central BIC” della Regione Liguria. L'Ente Parco ha anche messo in campo interventi per la conservazione delle risorse naturali e la protezione della biodiversità.

Manutenzione e sicurezza sentieristica - Un altro fronte su cui l'Ente Parco è intervenuto con rapidità è stato il ripristino della rete sentieristica danneggiata dagli eventi meteorologici dell’autunno. Nonostante i danni causati da frane e alluvioni, il Parco ha garantito la sicurezza di oltre 400 km di sentieri, con interventi tempestivi che hanno permesso di riaprire i percorsi più amati dagli escursionisti. Nel 2025 sono previsti ulteriori interventi di riqualificazione dell’Alta Via dei Monti Liguri, finanziati dal GAL Valli Savonesi.

Turismo e agricoltura sostenibile - Il Parco del Beigua non si limita alla tutela ambientale, ma promuove anche un turismo che rispetti il territorio. Sono in crescita le adesioni ai marchi “Gustosi per natura” e “Ospitali per natura”, con l’inclusione di nuovi produttori e strutture ricettive. Inoltre, progetti come “Cambiovia pro” e “Inn-pratica” stanno supportando la valorizzazione della filiera agroalimentare locale e le esperienze turistiche legate alla biodiversità.

Anniversari significativi - Il 2025 sarà un anno ricco di celebrazioni per il Parco del Beigua. Si festeggeranno i 40 anni dalla creazione dell’area di interesse naturalistico del Monte Beigua, i 20 anni dalla certificazione ISO14001 e dal riconoscimento UNESCO come Geoparco. Il Parco si prepara anche a un’importante partnership con il progetto Interreg Marittimo Italia-Francia, dedicato alla valorizzazione del patrimonio geologico e al turismo sostenibile.

