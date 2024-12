Turismo, accordo per il nuovo contratto nazionale: aumenti salariali e maggiore sicurezza per il settore

Accordo raggiunto tra sindacati e associazioni datoriali per il nuovo contratto nazionale dell’industria turistica, un passo significativo che porterà maggiore sicurezza e stabilità ai lavoratori di un settore fondamentale per l’economia italiana e ligure. L’intesa prevede un aumento salariale complessivo di 200 euro, distribuito in quattro tranche (cinque per agenzie di viaggio e tour operator) e un’indennità Una Tantum di 450 euro, ridotta a 320 euro per le imprese di viaggio.

Dichiarazione dell’assessore– “Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'accordo. Gli aumenti salariali garantiranno maggiore stabilità e sicurezza per tutti gli addetti di un comparto che rappresenta tra il 7 e il 10% del Pil regionale”, ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. “Questo risultato si affianca al recente aumento della detassazione delle mance per i dipendenti di bar e ristoranti, approvato dalla commissione Bilancio della Camera”.

Dettagli dell’accordo– L’intesa è stata siglata dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs insieme alle associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria. Gli aumenti salariali, spalmati su diverse tranche, mirano a valorizzare il lavoro dei dipendenti di bar, ristoranti, hotel e agenzie di viaggio, categorie strategiche per il turismo. L’Una Tantum rappresenta un riconoscimento concreto per l’impegno profuso dai lavoratori.

Impatto in Liguria– Per la Liguria, il turismo è un pilastro economico e culturale. Con un contributo al Pil regionale tra il 7 e il 10%, il comparto necessita di tutele sempre più solide per affrontare le sfide future. L’assessore Lombardi ha sottolineato come l'accordo rappresenti un segnale positivo per una regione che fa del turismo una delle sue principali risorse.

Prospettive future– L’accordo si inserisce in un contesto più ampio di misure volte a incentivare il settore. La recente detassazione delle mance rappresenta un ulteriore passo per migliorare le condizioni dei lavoratori e favorire l’attrattività delle professioni legate al turismo. Lombardi auspica che queste iniziative contribuiscano a consolidare la crescita del comparto, migliorandone sostenibilità e qualità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.