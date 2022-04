Tunnel della Val Fontanabuona, martedì a Cicagna la presentazione del progetto definitivo

di Marco Innocenti

Il progetto da 230 milioni di euro potrebbe finalmente vedere la luce: fine lavori prevista entro il 2030

Un progetto atteso da anni, che dovrà finalmente collegare un territorio fortemente produttivo con la A12: è il Tunnel della Val Fontanabuona il cui progetto definitivo verrà presentato domani, martedì 19 aprile, presso il Teatro di Cicagna.

L'appuntamento è fissato per le ore 18 e vedrà riuniti per l'occasione il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i parlamentari liguri Raffaella Paita (presidente Commissione Trasporti della Camera), Edoardo Rixi e Roberto Traversi (componenti della Commissione), l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il sindaco della Città metropolitana Marco Bucci, il sindaco di Cicagna Marco Limoncini, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il Project Leader di Autostrade per l’Italia Alberto Selleri e il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

Sembra insomma la volta buona, grazie soprattutto al miliardo e mezzo messo sul piatto da Aspi come risarcimento al territorio dopo la tragedia di Ponte Morandi. Con tali risorse, insomma, il progetto da circa 230 milioni potrebbe finalmente vedere la luce, collegando Rapallo e Moconesi e realizzando uno svincolo d'ingresso sulla A12 in prossimità della galleria Maggio. Per una fine lavori prevedibile entro il 2030.