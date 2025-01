Treviso, il Comune firma a Vilnius il Green City Accord

La città di Treviso ha firmato il "Green City Accord", un'intesa condivisa con altre 11 città europee per affrontare alcune delle principali sfide ambientali urbane. L’obiettivo è ambizioso: migliorare la qualità dell’aria, ottimizzare l’uso delle risorse idriche, espandere e valorizzare le aree verdi urbane, promuovere la biodiversità e ridurre la produzione di rifiuti attraverso l’economia circolare.

Cerimonia a Vilnius – La firma è avvenuta per mano del sindaco Mario Conte durante la cerimonia di apertura dell'anno Green Capital di Vilnius, in Lituania. L’evento ha riunito le città più attive nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, offrendo una piattaforma per condividere buone pratiche e rafforzare la cooperazione tra i centri urbani europei.

Accordo con la Commissione Europea – In parallelo, il sindaco Conte ha sottoscritto un accordo specifico con Patrick Child, vicedirettore generale della Direzione ambiente della Commissione europea. Questo documento definisce le attività previste per il 2025, anno in cui Treviso rivestirà il ruolo di "Città Green Leaf", riconoscimento che premia i centri urbani di medie dimensioni particolarmente virtuosi nella transizione ecologica.

Eventi e sostegno UE – Tra le iniziative programmate figurano eventi dedicati alla sostenibilità ambientale, che saranno direttamente supportati dalla Commissione europea. Questo sostegno conferma la volontà di valorizzare Treviso come esempio di innovazione ecologica, sia a livello locale che internazionale.

Dichiarazioni del sindaco – “Treviso si conferma un modello di sostenibilità e innovazione,” ha affermato Mario Conte. “Siamo entusiasti di collaborare con la Commissione Europea per sviluppare iniziative che valorizzino il nostro territorio e promuovano una maggiore consapevolezza ambientale.”

Sfide e opportunità – L’adesione al Green City Accord comporta non solo sfide significative ma anche opportunità per rafforzare il ruolo di Treviso nel panorama europeo. L’espansione delle aree verdi urbane e la promozione dell’economia circolare sono azioni che potrebbero migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini ma anche l’attrattività turistica ed economica della città.

Prospettive future – Con il 2025 all’orizzonte, Treviso punta a consolidare il suo impegno ambientale, coinvolgendo non solo le istituzioni ma anche la cittadinanza in un percorso condiviso verso un futuro più sostenibile.

