Regionali, Traverso (Lista Orlando) attacca il Comune sulla sicurezza: "Basta chiacchiere"

Dopo gli scontri avvenuti in occasione del derby Genoa-Sampdoria, Roberto Traverso, rappresentante della Lista Orlando Presidente e segretario del Sindacato Italiano di Polizia, ha rilasciato dure dichiarazioni contro la gestione della sicurezza in città. "È ora di finirla con le chiacchiere", ha esordito Traverso, criticando le autorità locali per non aver fatto abbastanza per rendere sicuro lo stadio Luigi Ferraris.

Nessuno ha fatto nulla - Secondo Traverso, "chi governa la città non ha mosso un dito per poterlo rendere sicuro", sottolineando come i residenti del quartiere Marassi siano spesso costretti ad abbandonare le loro case a causa delle tensioni generate durante le partite. L’attacco si è rivolto anche all’assessore alla sicurezza del Comune, Sergio Gambino, accusato di essersi intromesso in questioni di ordine pubblico che, secondo Traverso, non rientrano nelle sue competenze. "Incredibile che l’assessore Gambino entri nel merito della gestione dell’ordine pubblico, visto che è stranoto a tutti che non è di sua competenza".

L'ordine pubblico - Traverso ha poi sottolineato la delicatezza del tema dell'ordine pubblico, affermando che "quando si gestisce il contenimento della protesta bisogna sempre distinguere chi scende in piazza per ragioni fondate, diversamente da chi pensa che possa prevalere la violenza mettendo a ferro e fuoco una città". Ha inoltre criticato l'imponente spiegamento di forze dell'ordine in occasioni di manifestazioni non violente, ovviamente il riferimento non è al derby ma ad altre situazioni.

Il carcere di Marassi - Un'altra parte importante dell'intervento di Traverso ha riguardato la mancata risoluzione del problema del sovraffollamento carcerario a Genova. "Il Sindaco Bucci, invece di inventarsi progetti mirabolanti di ardite funivie, perché non ha mai proposto a chi di competenza di mettere a disposizione spazi per far costruire un nuovo istituto di detenzione?", ha chiesto Traverso. Ha anche puntato il dito contro il mancato adeguamento dello stadio Ferraris al Decreto Pisano, che prevede una "zona sterile" per garantire maggiore sicurezza attorno agli stadi.

Inutile militarismo - Infine, Traverso ha lanciato un'accusa pesante contro l'amministrazione comunale, affermando che Bucci e Gambino sono "impegnati a militarizzare il Centro Storico senza accorgersi che a Genova ed in Liguria esiste una criminalità organizzata di tipo mafioso che se ne infischia delle ordinanze ‘anti tutto’". Secondo Traverso, "garantire sicurezza compete allo Stato e non ai Sindaci", ma ha criticato Bucci per non aver voluto firmare i Patti sulla Sicurezza, che permetterebbero un dialogo più diretto con i cittadini attraverso i rappresentanti del tessuto sociale.