Trasporti, Rixi: "Con Frecciarossa1000 l'italia corre verso il futuro"

“Benvenuto al Frecciarossa 1000, gioiello del Made in Italy al 100% presentato a Berlino. Grazie alla sua tecnologia avanzata, ridefinisce gli standard di efficienza e sicurezza del trasporto ferroviario internazionale. Con una velocità massima prossima a 400 km/h, il Frecciarossa 1000 è il frutto della collaborazione tra alcune delle migliori aziende del settore, che hanno saputo creare un mezzo di trasporto all’insegna della sostenibilità, del comfort e della velocità. Interamente prodotto in italia rappresenta una eccellenza del Made in italia per confort, lusso e prestazioni. Sarà il treno più performante del continente e contribuirà a costruire la nuova ossatura dell’alta velocità europea. Fs si dimostra gruppo all’avanguardia nel trasporto ferroviario. La realizzazione di questo treno è stata resa possibile dal rafforzamento della filiera produttiva italiana, presente a Berlino con 223 espositori, grazie agli investimenti fatti dal nostro Paese sul settore ferroviario. Oggi ci proponiamo come leader a livello mondiale in un settore ad altissima tecnologia e il Frecciarossa 1000 è il simbolo della nostra proiezione verso la mobilità del futuro”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi nel corso del suo intervento per il debutto ufficiale del treno Frecciarossa 1000 a InnoTrans, la più grande fiera internazionale dedicata alle tecnologie per il trasporto ferroviario in corso a Berlino.