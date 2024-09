Transport 500

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nella puntata 500 di Transport abbiamo ascoltato la voce di due aziende importanti, Fincantieri e Leonardo a margine di un convegno per ricordare la figura di Guglielmo Marconi durante il Salone Nautico di genova. Presente Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri ha affrontato diversi temi tra cui l'accordo Wass con Leonardo che pervede l'acquisto da Leonardo delle attività di produzione di sonar e siluri ex Wass. L’accordo, annunciato a maggio, prevedeva il closing a inizio 2025. Fincantieri acquisterà le attività “Underwater Armament Systems” di Leonardo per una cifra massima di 415 milioni di euro che comprende una componente fissa di 300 milioni e una variabile per massimi 115 milioni al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024.

Folgiero ha anche affrontato il tema sulla possibile alleanza con Thyssen Marine, il princiale gruppo tedesco industriale europeo nella costruzione di sottomarini e navi militari.

Presente anche Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, che ha commentato l'accordo Wass confermando quanto detto da Folgiero e poi ha parlato anche di investimenti futuri di Leonardo e possibili collaborazioni con Fincantieri.

Abbiamo ascoltato anche la voce di AIPERT Associazione Periti Trasporto che hanno presentato il loro prossimo convegno nazionale che si svolgerà a Genova il 10 ottobre dal titolo "Intelligenza artificiale, sostituisce o interagisce con l'essere umano?"

In questa puntata abbiamo parlato poi di HYDROGEN EXPO la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La politica di decarbonizzazione tesa a ridurre l’inquinamento globale vede nell’idrogeno una fonte di energia sostenibile poiché può essere generato utilizzando energia rinnovabile e, quindi, trasportato, immagazzinato e utilizzato come un gas; l’Italia può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell’idrogeno proprio grazie alla presenza diffusa di fonti di energia rinnovabile e di una capillare rete per il trasporto del gas.

Isotta Fraschini, società specializzata in sistemi di propulsione, parte del gruppo Fincantieri e Ecomotive Solutions (holdim group) hanno firmato un memorandum of understanding in occasione proprio dell'hydrogen expo di Piacenza, 'obbiettivo è qello di unire le forze per sviluppare soluzioni innovative sui motori a combustione interna, con un forte focus sui biocombustibili e sull'idrogeno.