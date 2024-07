Toti resta ai domiciliari, Benifei (Pd): "Dal Riesame valutazioni pesantissime, la presidenza non puo' proseguire"

"Non si tratta di una questione di garantismo o giustizialismo, ma di prendere oggettivamente atto che la presidenza di Toti non può proseguire e che il centrodestra ligure e nazionale non può tenere in ostaggio una regione intera".

Lo dichiara in una nota l'europarlamentare ligure del Partito Democratico e capodelegazione uscente Brando Benifei. "Dal Riesame sono emerse valutazioni pesantissime, che fanno riflettere profondamente sulla stagione politica totiana, una stagione di malgoverno che ora si conclude nel peggiore dei modi, con un'istituzione immobile in attesa che Meloni, Salvini e Tajani capiscano come uscire da questa situazione gravissima. È un arroccamento al potere inaccettabile, che i cittadini sapranno giudicare - ha aggiunto Benifei -. È proprio ai cittadini che va data la parola, tornando al voto e permettendo alla Liguria di avere un governo regionale e un presidente nel pieno delle funzioni. Abbiamo sfide troppo importanti di fronte, dalla sanità alle infrastrutture, per poterci permettere di restare fermi per l'interesse di pochi, un interesse personale che è stato fin troppo protagonista in questi anni e che ora deve cedere il passo al bene collettivo. Toti compia un atto dovuto verso i liguri, si dimetta" conclude Benifei.