Toti ai domiciliari, Ronzulli (FI): "Non chiederemo mai le dimissioni di qualcuno"

Sul caso di Giovanni Toti "noi siamo sempre stati garantisti, per noi si è innocenti fino al terzo grado di giudizio", "noi non chiederemo mai le dimissioni di qualcuno", sull'etichetta di 'sistema Toti' "il problema di mettere tali etichette è che poi se questo processo va a finire in nulla e Toti ne esce pulito, non ci sono le telecamere che vanno a raccontare che non esiste il sistema Toti". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli parlandone a margine dell'evento 'Energia dell'Italia' a Firenze.

"Io trovo assurdo etichettare prima di sapere - ha aggiunto Ronzulli - Io credo che Toti potrà spiegare la sua posizione e credo che questo andrà a finire ancora una volta in una bolla di sapone, non credo si debba dimettere perché la Liguria ha cambiato davvero volto in questi otto anni. Molto lo si deve al tipo di politica portato avanti da Toti e dalla sua giunta. Non trovo giusto le richieste di dimissioni, per adesso abbiamo ascoltato una parte di informazioni che ci dà l'accusa. Bisogna vedere tutte le carte. Nessuno di noi le ha viste, io consiglio prima di lanciare la clava di aspettare di vedere come si evolvono i fatti".