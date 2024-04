Torna il Genvision: 14 talenti in gara sul palco di "Rds Stadium". E l'anno prossimo arriva una nuova formula

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mercoledì 24 aprile 2024, alle ore 21, allo Stadium di Genova (Lungomare Canepa, 155) è in programma la serata finale del talent show Genvision XX24, la sfida tra gli istituti secondari di secondo grado che dal 2018 appassiona gli studenti e che quest’anno coinvolge 14 scuole della Liguria. La manifestazione è organizzata dall’associazione GV Network, ha il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria, il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Festival Partecipativi e il sostegno di Kaplan International Languages.





L’evento, giunto alla VII edizione, dopo diversi anni al Teatro Carlo Felice di Genova si svolge per la prima volta al palazzetto adiacente alla Fiumara con un programma ampio e coinvolgente e con l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento per la crescita dei giovani progetti artistici provenienti da tutta la regione. Nelle precedenti edizioni, Genvision ha raggiunto circa 30mila spettatori tra il pubblico presente in sala e collegato in streaming.









Le scuole arrivate in finale quest’anno sono il Liceo Scientifico Cassini, l’Istituto Classico Scientifico Sportivo Martin Luther King, il Liceo Scientifico Enrico Fermi, il Liceo Classico Andrea D'Oria, il Liceo Statale Classico e Linguistico Cristoforo Colombo, l’Istituto Italo Calvino, il Liceo Sandro Pertini e il Liceo Linguistico Grazia Deledda di Genova; l’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia di Ronco Scrivia (GE); il Liceo Artistico Emanuele Luzzati e il Liceo Classico Linguistico Scientifico Da Vigo Nicoloso di Chiavari (GE); il Liceo Chiabrera Martini e il Liceo Giuliano della Rovere di Savona e il Liceo Giordano Bruno di Albenga (SV).









I TALENTI - I 14 talenti che si sfideranno sul palco dello Stadium di Sampierdarena il 24 aprile a colpi di cover e brani inediti per il titolo di Miglior Voce Emergente della Liguria sono: Viola Glioti (16 anni, Liceo Cassini), Carlotta Ravegnani (16 anni, Martin Luther King), Dajana Kenga (18 anni, Liceo Fermi), Ginevra Trigona (15 anni, Liceo D’Oria), i Synesthesia, duo composto da Iris Kalb e Riccardo Belliggiano (18 e 16 anni, Liceo Colombo), Mats, nome d’arte di Matteo Casavola (18 anni, Istituto Calvino), Arianna Saletti e Francesco Saias (entrambi 18 anni, Liceo Pertini), Marco Zito (17 anni, Istituto Vallescrivia), Sara Torrisi (17 anni, Liceo Deledda), i Leglessrats, band composta da Giulia Stiuca (17 anni), Gabriele Viarengo, Antonio Tommasino, Lorenzo Mazzola e Aldo Roberti (tutti 19 anni e appartenenti al Liceo Luzzati), Alysio, nome d’arte di Alessio Tosini (19 anni, Liceo Da Vigo Nicoloso), Riccardo de Giorgio e Lucrezia Bottaro (17 e 19 anni, Liceo Chiabrera Martini), i Fuoritempo, gruppo composto da Lisa Fornaroli, Leonardo Delucis, Paco Vescovi e Amerigo Persenda (18 anni, 18 anni, 15 anni, 19 anni, liceo della Rovere) e i Just Play, ovvero Viola Maldarizzi, Matteo Maffezzoli, Federico Berardo, Elias Ben Hammounda e Mehboob Nicolini (17 anni, 18 anni, 18 anni, 15 anni e 18 anni, Liceo Giordano Bruno).









GLI OSPITI - Ad arricchire la grande serata di musica non mancheranno sorprese e ospiti amati dalla Generazione Z, a partire dai due presentatori della finale, ovvero i content creator Samuele Maragliano “Samu Mara”, anche comico e presentatore genovese, attivo sui social dal 2019 con video da centinaia di migliaia di visualizzazioni, e Samara Tramontana, amata dai giovanissimi, con i suoi 2.3 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Ospiti sul palco del Genvision XX24 anche Tancredi, cantante noto per essere stato un allievo della 20ª edizione del talent show Amici e che, dopo il successo di “Las Vegas”, salirà sul palco dello Stadium di Genova per presentare il nuovo singolo “Camilla”, e Giovanni Ti Amo, sul palco del Genvison direttamente dopo aver aperto i concerti di Gazzelle e Fulminacci e fresco della pubblicazione del suo nuovo singolo “Cocktail di gamberi”. Un terzo ospite a sorpresa sarà rivelato nel corso della serata. Durante la finale, i talenti in gara saranno seduti sotto il palco in una zona a loro dedicata chiamata “classroom”, offerta da Vastarredo, e, così come accade all’Eurovision, saranno parte integrante dello spettacolo. Sarà il content creator Massimiliano Pedone a raccogliere le loro emozioni in live durante la serata. Tra gli altri momenti salienti della serata il medley di Cromosuoni Vocale Ensamble e le performance della Experience dance Company della Naima Academy e di Offbeat, eccellenza del tip-tap italiano.





LE GIURIE - Dopo tutte le esibizioni, soltanto tre dei 14 finalisti avranno la possibilità di passare alla fase finale della competizione, in cui potranno presentare un brano inedito per aggiudicarsi il primo posto. Le giurie chiamate a valutare l’attribuzione dei premi saranno la giuria tecnica, la giuria social, la giuria stampa e il pubblico.





La giuria tecnica è composta da esperti del settore musicale e artistico, che valuteranno le performance dei giovani talenti in base a criteri quali la qualità vocale e la presenza scenica. Della giuria tecnica fanno parte il compositore di musica per cinema, vincitore di tre David di Donatello e due Nastri D’Argento Aldo De Scalzi, l’attore e comico di successo, volto della fiction Rai Blanca e che presto vestirà i panni di Paolo Villaggio Enzo Paci, la performer di musical theater e vincitrice della seconda edizione di Amici Giulia Ottonello, il coreografo teatrale e televisivo, direttore artistico performer di musical theater Giorgio Camandona, il giovane produttore genovese tra gli altri di Alfa e Olly Joe Viegas, il batterista degli Ex-Otago e discografico Rachid Bouchabla, il discografico e musicista Lorenzo Olcese, il producer internazionale di musica elettronica Morgan j, il sound engineer, produttore e direttore artistico Eames e l’executive coordinator di Rockin’1000 Fabio Sorrenti.





La giuria stampa è formata da giornalisti esperti del mondo musicale, mentre la giuria social è composta da diversi content creator membri della content factory Mambo Community. Volti di TikTok che grazie ai loro video da centinaia di migliaia di visualizzazioni sono amati e seguiti sui social da milioni di giovani, come Beatrice Barutta, conosciuta sui social con il nome di BeaBaru, Gingingii, Christian Paparini, Samuel Dibe, Lorenzo Simonetti, Giulia Caselli, Matilda Porta e molti altri.





IL PRE-SERATA – I cancelli dello Stadium di Genova apriranno al pubblico già a partire dalle ore 18, momento da cui partirà la Kaplan Experience, un’area pre-show offerta dal main partner della manifestazione in cui il pubblico potrà godersi un aperitivo e ascoltare gli ospiti presenti sul palco secondario. Durante questo momento, attraverso Parliamone podcast verranno affrontate tematiche di interesse per la Gen Z con l’ascolto di talenti emergenti genovesi. Tra gli ospiti, Lorenzo Tosa e Samara Tramontana parleranno di depressione giovanile e bullismo, temi trattati nel libro della giovane content creator “Vorrei chiederti di quel giorno”, mentre giovani artisti come Matsby, Alla, Questo e Quello e Camilla Guano si esibiranno live.





DREAM TALKS – La mattina dell’evento, dalle 10 alle 13, sempre all’interno dello Stadium, si terrà l’iniziativa Dream talks, tre ore di incontri di ispirazione e confronto su temi cari ai giovani. Una sperimentazione realizzata grazie a Genvision e l’organizzazione Visionary che ha un duplice obiettivo: dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di confrontarsi in 14 tavole rotonde tematiche con la dirigenza delle aziende locali sul futuro del mondo del lavoro e abbattere l’impatto dell’allestimento dell’evento ottimizzandolo su più iniziative e riducendo quindi l’impatto di ciascuna di esse. L’evento del mattino è riservato a oltre cento studenti provenienti da quattro scuole della Liguria e si avvale delle partnership con CNA, che metterà a disposizione dati e ricerche necessari ad argomentare le importanti disuguaglianze odierne che toccano il mondo del lavoro, e di Orientamenti, protagonista in Regione Liguria delle scelte e dell’orientamento degli studenti.





I PREMI - Diversi i premi che verranno consegnati ai talenti alla fine della serata. Il primo classificato vincerà il Premio Genvision, che consiste in una vacanza studio offerta da Kaplan international Languages per migliorare le competenze linguistiche e fare un’esperienza internazionale, oltre al titolo di Voce emergente della Liguria. Al talento che riuscirà a colpire maggiormente l'etichetta discografica Pioggia Rossa Dischi sarà invece assegnato il Premio Discografico, che darà l'opportunità di esibirsi in apertura a un festival estivo nazionale. Il Premio Band sarà assegnato da membri di Rockin'1000 alla migliore band della serata, che vincerà una wild card per un evento targato Rockin’1000.





L’associazione GV Network APS da sette anni è impegnata nell’organizzazione di eventi artistico-musicali che diano la possibilità ai giovani artisti genovesi e liguri di implementare le proprie capacità, formarsi e creare connessioni e occasioni di crescita ed esperienze comuni con altri artisti. L’associazione promuove iniziative di sensibilizzazione per i giovani, dall’avvicinamento al teatro alla lotta contro la dispersione scolastica, all’orientamento, obiettivi costanti della programmazione annuale. Genvision è l’evento di punta dell’associazione. Oltre all’edizione di Genova, l’evento si tiene anche a Torino e, da quest’anno, con l’associazione Gen Z Now e la nascita del progetto School Vision, a Milano e Firenze.





Media Partner di questa nuova edizione dell'evento RDSNEXT, la radio della GenZ, fatta dalla GenZ, per la GenZ, che racconterà l'evento sui suoi canali. Con più di 1M di follower, +20M views mensili live e on-demand sulle diverse piattaforme e +100h di live streaming mensili, RDSNEXT mantiene il titolo di radio italiana più seguita su TikTok e Twitch.





Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria: "Sosteniamo Genvision perché questa manifestazione rappresenta la nostra visione dei giovani: talento, sacrificio, ambizione, coraggio e capacità di sognare. Le istituzioni devono impegnarsi nel dare ai ragazzi gli strumenti per realizzare i propri sogni, e come Regione contribuiamo a coltivare questi sogni con tante manifestazioni dedicate a loro: non a caso il tema di Orientamenti è proprio “Dreamers”, e i nostri “dreamers” sono anche i ragazzi che partecipano a Genvision. È una manifestazione che anno dopo anno cresce sempre di più e in cui crediamo molto, tanto che stiamo già pensando alla prossima edizione”.





Francesca Corso, assessore alle Politiche per i Giovani del Comune di Genova: “Con grande piacere saluto Genvision24, un progetto sul quale puntiamo in modo particolare e che il mio assessorato continua convintamente a sostenere. Credo sia fondamentale incoraggiare un’iniziativa come questa, che offre ai giovani talenti della Liguria l'opportunità di esprimersi e di mettere in mostra le proprie capacità artistiche, garantendo spazi di espressione e di confronto. Esperienze come Genvision contribuiscono alla formazione dei ragazzi e li ispirano a perseguire i loro sogni e a coltivare le loro passioni. Auguro a tutti i finalisti di Genvision XX24 una serata indimenticabile e ricca di emozioni, e non vedo l'ora di vedere brillare le stelle emergenti della musica ligure sul palco dello Stadium di Genova”.





Matteo Altamura, presidente di GV Network APS: “Genvision si conferma il progetto di punta delle iniziative portate avanti dall’associazione GV Network. Oltre all’edizione di Genova, giunta al settimo anno di organizzazione, l’evento da qualche anno si tiene anche a Torino (Tovision) e, proprio da quest’anno, con la collaborazione con l’associazione Gen Z Now e la nascita del progetto School Vision, anche a Milano e Firenze. La crescente collaborazione con Regione Liguria e le forti sinergie strette con altre realtà sul territorio nazionale dimostrano che la direzione intrapresa dall’associazione è quella corretta: diventare il riferimento della formazione artistica per i giovani in Liguria e non solo, creando opportunità di community, di sperimentazione artistica, aprendo nuovi spiragli di crescita e formazione per tutti i mestieri del mondo dello spettacolo”.





Giorgia Dominici, direttrice di produzione di Genvision: “Questo conferma ancora una volta il più completo concorso canoro under 30 con finalità formative di tutta la regione. Dopo l’enorme successo delle precedenti edizioni, la grande novità di quest’anno è lo spostamento allo Stadium di Genova, un luogo scelto al fine di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. La serata finale di Genvision è la conclusione di un lungo percorso: i 14 finalisti sono stati selezionati tra oltre 30 scuole aderenti e i partecipanti hanno affrontato nei mesi scorsi una lunga selezione, dapprima all’interno dei loro stessi istituti, in seguito attraverso i provini di Genvision e poi partecipando alle masterclass con esperti del settore”.





Michele Iuliano, direttore artistico di Genvision: “Sarà uno spettacolo nuovo, fresco e al passo con quelle che sono le tendenze delle nuove generazioni. Lo stadium di Genova sarà la nuova location e di conseguenza lo show avrà una formula più veloce, con tanto intrattenimento ma anche piccoli momenti di riflessione. I veri protagonisti della serata saranno la musica, che verrà espressa attraverso una moltitudine di generi diversi, e la scuola, fulcro della manifestazione. Quest’anno i 14 talenti migliori che sono riusciti ad arrivare in finale, sono stati guidati a livello registico, vocale, musicale e performativo. Avranno in questo modo la possibilità di portare davanti a un pubblico così importante un numero studiato a 360 gradi che li consentirà di esprimere il meglio delle proprie potenzialità. Si parlerà con giovani di giovani, di sogni e di percorsi che portano a poterli rendere concreti. Insomma sarà qualcosa che verrà realizzato per la prima volta nella nostra città a cui le nuove generazioni, ma anche quelle più grandi non potranno mancare".