Torna anche nel 2025 il Grand Prix delle 2 Valli: oltre 2mila atleti si sfidano in 21 gare podistiche

Si è tenuta questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del Grand Prix delle 2 Valli, un’iniziativa sportiva ormai consolidata e giunta alla sua terza edizione. Evento inserito nel palinsesto di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”, che prevede 21 gare podistiche in Valle Scrivia e Val Polcevera, in programma da marzo a dicembre, organizzate da 9 associazioni sportive e 3 pro loco con il coinvolgimento attivo di 10 comuni del territorio ligure. L’ultima edizione, inserita nel palinsesto di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", ha visto la partecipazione di oltre 2.000 atleti.

Alla conferenza hanno presenziato, oltre agli organizzatori, Alessandra Bianchi, assessore allo sport del Comune di Genova, Simona Ferro, assessore allo sport di Regione Liguria e Armando Sanna, capogruppo PD in Consiglio Regionale.

A chi è rivolto - "C'è una possibilità di partecipazione davvero ampia - esordisce Bianchi - si vedranno grandi atleti dal valore agonistico ma anche coloro che non hanno quel livello". Non solo un evento sportivo secondo l'assessore, ma anche un'occasione per promuovere il territorio, anche dal punto di vista turistico. "Per noi è motivo di orgoglio perché ci permette di diffondere la cultura sportiva." L'assessore Bianchi conclude sottolineando come lo sport sia un elemento essenziale sia per gli adulti che per i più piccoli.

I benefici dello sport - Anche l'assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro ha ribadito gioia e sensazioni positive per l'evento: "Si parla di due valli importantissime per l'entroterra genovese, un evento sportivo unico che comincerà il 9 di marzo e terminerà il 7 di dicembre." L'assessore Ferro ricorda i numeri dell'annata precedente, che recitano 9 associazioni sportive più 3 pro loco, 2.000 partecipanti e 10 comuni coinvolti.

"Praticare sport fa bene sia al cuore che alla testa - conclude l'assessore - siamo contenti di poter inserire questa manifestazione nel nostro palinsesto."

Sport e territorio - E' intervenuto anche il Capogruppo del PD in Consiglio Regionale Armando Sanna che ha celebrato la giornata odierna manifestando gioia per questo evento: "Un Grand Prix che vuole valorizzare lo sport, ma oggi più che mai l'obiettivo principale è valorizzare il territorio. All'interno di questi eventi ci sarà anche una gara per il sociale, a favore della Gigi Ghirotti."

Armando Sanna ha infine manifestato l'intento di voler superare i numeri dell'anno precedente e di far conoscere alle persone le zone dell'entroterra ligure e della periferia che molto spesso sono abbandonate.

"Un ringraziamento va ai tantissimo volontari, questa è una vera opera di volontariato" - conclude il Consigliere Regionale.









