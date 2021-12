Tesori da Scoprire - Palazzo Doria Carcassi

di Redazione

Palazzo Doria, immobile di grande valenza storica al n. 10 di Via Chiossone, eccellenza di Genova, è oggi sede della Fondazione Carige, che l’ha restaurato.

L’edificio è ubicato in un importante spazio di impronta medievale che da Piazza San Matteo si estende a Nord verso l’antica zona di Piccapietra. Si tratta di un insediamento qualificato dalla presenza delle case dei Doria, che caratterizzò per secoli quell’ambito cittadino, avente come fulcro la chiesa gentilizia di San Matteo.

La dimora si affaccia a sud-est su via Chiossone, già denominata nel Medioevo via dei Garibaldi, inserendosi in un ampio isolato circoscritto dall'attuale vico della Casana, da vico Rovere e da via Luccoli. Il palazzo è inserito a schiera in una successione di unità immobiliari distinte tra cui, a nord, un edificio di Banca Carige, costruito dopo le devastazioni belliche sull’area dove era situata la dimora del doge Agostino Doria tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo.