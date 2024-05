Terzo settore a Genova: Liguria a fianco degli "Stati generali della partecipazione"

La Regione Liguria sarà al fianco degli 'Stati generali della partecipazione', organizzati dalla rete di organizzazioni del terzo settore nell'ambito del patto di sussidiarietà 'Sempre Diritti' e in programma domani a Genova a Palazzo Ducale con il coinvolgimento di 26 Consigli comunali dei ragazzi, che arriveranno da tutta la Liguria per iniziare il percorso fino alla celebrazione il prossimo autunno dei 35 anni della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Palazzo Ducale sarà nuovamente invaso da idee e proposte, serie, gioiose e concrete, espresse dai giovani per loro, per i loro territori e per tutti - spiega il portavoce di Pididà Liguria Yuri Pertichini -. Per loro, ma anche per tutti noi adulti che spesso ignoriamo le loro competenze di cittadinanza attiva dalle quali possiamo imparare qualcosa, è con questa occasione che Pididà Liguria e il progetto regionale 'Sempre Diritti' rinnoveranno l'impegno per promuovere il diritto alla partecipazione dei minorenni". "Si tratta di un'iniziativa molto importante perché significa l'inclusione nella vita della comunità nella quale i giovani vivono - commenta l'assessore al Sociale di Regione Liguria Giacomo Giampedrone -. Questi ragazzi sono gli adulti di domani ed è importante per loro capire i meccanismi, anche complessi, alla base della vita della comunità, con tutti i servizi rivolti al cittadino. Con la loro freschezza e il loro entusiasmo, sapranno portare nuove idee a beneficio del paese in cui vivono. Toccherà a noi adulti, poi, saperle recepire e tradurle in azioni concrete". "Confrontarsi significa crescere insieme e l'iniziativa ne è uno straordinario esempio - aggiunge l'assessore alla Tutela dell'Infanzia di Regione Liguria Simona Ferro -. È un enorme orgoglio per tutta la Regione sapere che così tanti ragazzi liguri celebrano con grande impegno e convinzione i 35 anni della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Gli 'Stati generali della partecipazione si confermano un'occasione unica per fornire ai giovani tutti gli strumenti per diventare i cittadini del domani: consapevoli, responsabili e coinvolti all'interno dei processi democratici del Paese".