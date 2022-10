Tennis, il Cus Genova scende in campo per l'Unicef nel secondo trofeo "Le Fornarine"

L’operato del CUS Genova in questi anni è stato attento tanto all’attività sportiva in sé quanto al suo impatto sociale. È proprio questa la direzione che intraprende il 2° Trofeo "Le Fornarine", torneo amatoriale di tennis misto non agonistico in programma domenica 9 ottobre presso i campi in GreenSet della sede di Via Monte Zovetto.

Il torneo, patrocinato dal Municipio VIII - Medio Levante del Comune di Genova, dal Comitato Regionale della FIT e dal TPRA, è organizzato grazie al preziosissimo supporto del Panificio Pasticceria "Le Fornarine", importante azienda e punto di riferimento sul territorio sensibile al sociale.

La quota di iscrizione è costituita da una donazione di almeno 20 € a persona. L'intero ricavato che sarà devoluto in beneficenza all'UNICEF, con la possibilità ovviamente di ampliare la cifra a propria discrezione per dare un contributo maggiore. Per tutti i partecipanti alla giornata sarà possibile pranzare all'interno del bar della sede di Via Monte Zovetto.

Per quanto riguarda i dettagli strettamente sportivi, il torneo si disputerà in una giornata unica e sarà aperto a giocatori e giocatrici tra i 10 e i 16 anni, tutti tesserati FIT. La formula del torneo è doppio con le coppie, anche miste, formate dall'organizzazione in base al livello di gioco in modo che gli incontri siano i più equilibrati possibile. Lo svolgimento del trofeo sarà determinato in base al numero delle iscritte con un massimale di 40 iscritti.

Modalità di iscrizione: Sarà possibile iscriversi esclusivamente tramite messaggio al CUS Genova al numero WhatsApp 3492988589.