Tennis, da "perdente fortunato" a "grande vincitore": il 20enne Luca Nardi batte Novak Djokovic a Indian Wells

Metti avere 20 anni, essere numero 123 nella classifica Atp, partecipare al Master 1000 di Indian Wells da lucky loser (ovvero da ripescato dopo l'eliminazione nel tabellone di qualificazione), trovarsi di fronte il numero 1 al mondo e dominatore degli ultimi lustri Novak Djokovic. E batterlo 6-4 3-6 6-3.

È la favola, tutta reale, di Luca Nardi, che ha trascorso una notte da sogno e si è regalato un ottavo di finale decisamente fuori pronostico nel torneo californiano.

Nardi è partito sorprendendo Djokovic con una capacità di lottare punto su punto e di chiudere anche vincenti, esaltando il pubblico presente, mandando in confusione il serbo e vincendo il primo set 6-4.

Djokovic porta a casa il secondo parziale per 6-3 e a quel punto il destino sembra segnato. Ma il numero uno non ha fatto i conti con un Nardi in stato di grazia e in trance agonistica, che guadagna un break e tiene poi due volte il servizio, chiudendo il terzo set sul 6-3 con un ace e un volto quasi incredulo.

Incredulità confermata nel postpartita, quando commenta: "Pazzesco, questo è un miracolo". E a chi gli chiede un commento sul prossimo turno contro Paul, candidamente ammette: "Non sapevo di doverlo incontrare, non avevo neanche guardato il tabellone".

Ora gli toccherà farlo, così come agli avversari toccherà mettere in conto di dover fronteggiare un nuovo campioncino, che da lucky loser (perdente fortunato, per il ripescaggio) si è trasformato in un big winner, grande vincitore.