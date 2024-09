Tennis, AON Open Challenger Memorial Giorgio Messina: finale Passaro-Munar anticipata alle 16,30 in base al meteo

Festeggia l’azzurro Francesco Passaro che giocherà la sua seconda finale Challenger della stagione alla XX edizione dell’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova. Il perugino, numero 145, ha sconfitto in rimonta 2-6, 6-3, 6-4 il peruviano Ignacio Buse. Oggi nella sfida per il titolo, Passaro affronterà Jaume Munar . Lo spagnolo, numero 85 del mondo e terza testa di serie del challenger, ha vinto contro l’italiano Stefano Travaglia che si è ritirato per un infortunio sul risultato di 6-1, 3-0 per Munar. E’ stato fissato alle 16.30 l’inizio della finalissima tra Passaro e Munar. La decisione è stata presa ieri in tardissima serata alla luce delle variazioni delle condizioni meteo in vista di oggi in cui è previsto maltempo.

Importante riconoscimento intanto ieri per l’Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina che è stato premiato dall’ATP per i 20 anni compiuti in questa edizione e sono pochissimi nel mondo i Challenger che hanno raggiunto questo traguardo. Dopo la finale di doppio, il Supervisor dell’ATP Carmelo Di Dio ha consegnato al Presidente del Comitato Organizzatore Mauro Iguera e al Direttore Operativo del torneo Renato Delsanto l’ATP Challenger Tour Award, lo speciale premio assegnato a tutti Challenger del mondo che hanno festeggiato 20 anni.

‘’Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a costruire l'eredità di questo grande torneo e ci congratuliamo con ciascuno di voi per questo importante risultato e per la vostra dedizione’’ si legge nella motivazione da parte dell’ATP che aggiunge ancora: “Vi auguriamo tutto il meglio per questo 20° anniversario e non vediamo l'ora di viverne tanti altri all’interno della famiglia ATP ’’. Intanto grande spettacolo nella finale di doppio col successo della coppia formata dal libanese Benjamin Hassan e dallo spagnolo David Vega Hernandez che hanno battuto in due set (6-4/7-5) monegasco Romain Arneodo e il francese Theo Arribage davanti ad un pubblico numeroso.