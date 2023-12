TEN-T: accordo Consiglio-Parlamento Ue per garantire una connettività sostenibile in Europa

La Presidenza del Consiglio Ue e i negoziatori del Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento riguardante gli orientamenti dell’UE per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti in tutta Europa senza interruzioni fisiche, colli di bottiglia, collegamenti mancanti e connettività sostenibile (TEN-T).

La nuova legislazione mira a costruire una rete di trasporti affidabile, continua e di alta qualità.

“L’accordo di oggi rappresenta una pietra miliare per una connettività migliore e sostenibile in Europa. Gli orientamenti sulla rete TEN-T rappresentano uno strumento chiave della politica dei trasporti dell’UE che contribuirà notevolmente a rafforzare la coesione dell’UE e a stimolare la crescita e l’occupazione”, ha detto Óscar Puente, ministro spagnolo dei trasporti e della mobilità sostenibile.

Questa rete contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile dell’UE, al corretto funzionamento del mercato interno e alla coesione economica, sociale e territoriale dell’UE e sarà sviluppata o potenziata passo dopo passo con il nuovo regolamento che fissa scadenze chiare per il completamento della rete TEN-T in tre stadi: entro il 2030 sarà completata la rete centrale, entro il 2040 la rete centrale estesa ed entro il 2050 la rete globale.

Principali elementi dell’accordo provvisorio

L’accordo provvisorio mantiene l’ambizione di sviluppare un’infrastruttura di trasporto coerente, connessa e di alta qualità in tutta l’UE, tenendo conto al tempo stesso dei diverse punti di partenza negli Stati membri, nonché delle loro priorità e approcci verso un trasporto più ecologico.

Gli Stati membri decideranno come dare priorità ai progetti di interesse comune in linea con requisiti tecnici e prioritari realistici che mirano a un’infrastruttura unificata, ad alte prestazioni e completamente interoperabile contribuire alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e alla sua multimodalità.

Tali requisiti, come previsto dal nuovo regolamento, sono proporzionati ai benefici attesi, alle funzionalità e agli investimenti richiesti da parte degli Stati membri. L’accordo provvisorio tiene conto anche delle risorse finanziarie disponibili degli Stati membri, nonché delle esigenze di investimento per lo sviluppo delle infrastrutture, che potrebbero essere considerevoli, in particolare sulla rete globale TEN-T.

Scadenze per il completamento della rete

L’approccio a tre livelli della proposta della Commissione è stato mantenuto con lo sviluppo o la modernizzazione della rete TEN-T in tre fasi: fino al 2030 per la rete centrale, 2040 per la rete centrale estesa e 2050 per la rete centrale rete completa. La nuova scadenza intermedia del 2040 è stata introdotta per anticipare il completamento di progetti su larga scala, principalmente transfrontalieri, (come collegamenti ferroviari mancanti) prima della scadenza del 2050 che si applica alla rete più ampia e completa. Ad esempio, i nuovi collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Porto e Vigo, e Budapest e Bucarest, devono essere completati entro il 2040.

Infrastruttura di trasporto ferroviario

I colegislatori hanno riconosciuto l’importanza delle ferrovie nel passaggio a modi di trasporto sostenibili e hanno concordato nuovi requisiti che potrebbero contribuire in generale al trasferimento modale e a una migliore prestazione della futura rete ferroviaria TEN-T.

Disposizioni relative all’attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) sulla rete centrale e globale estesa, sulla migrazione alla rete europea scartamento nominale standard, l’aumento del numero di treni merci lunghi 740 metri e il velocità minima di linea di 160 km/h per i treni passeggeri, sono stati concordati dai colegislatori al fine di garantire una capacità sufficiente e operazioni di trasporto ferroviario regolari e senza interruzioni l’intera rete TEN-T.

Inoltre, l’accordo provvisorio prevede l’inclusione dei requisiti operativi per i corridoi merci ferroviari negli articoli del regolamento TEN-T rivisto in quanto considerati inseparabili da requisiti infrastrutturali.

Nel complesso, l’accordo di compromesso garantisce collegamenti migliori e più veloci per passeggeri e merci su rotaia, nonché una migliore integrazione di porti, aeroporti e terminali merci multimodali in la rete TEN-T.

Trasporto stradale

L’accordo provvisorio ha confermato una serie di norme stradali valide per tutti. Tutte le strade principali ed estese della rete centrale saranno appositamente progettate, costruite o migliorate per il traffico automobilistico fornendo carreggiate separate per le due direzioni di traffico, separate da ciascuna altro da una fascia divisoria non destinata alla circolazione o, eccezionalmente, da altri mezzi. Inoltre, i colegislatori hanno concordato la realizzazione di aree di parcheggio sicure sulla rete centrale ed estesa per garantire migliori condizioni di lavoro e di riposo ai professionisti autisti. Tali aree saranno dislocate entro una distanza massima media di 150 km sulla rete centrale ed estesa.

Nodi urbani

I colegislatori hanno abbracciato l’idea di rafforzare lo strato urbano della politica TEN-T. È stato pertanto convenuto che un piano di mobilità urbana sostenibile (SUMP), ovvero un piano onnicomprensivo e a lungo termine per la mobilità di merci e passeggeri integrato per l’intera area urbana funzionale, dovrebbe essere costituita entro il 2027 per ciascun nodo urbano.

Il piano potrebbe includere obiettivi, traguardi e indicatori alla base delle prestazioni attuali e future del sistema di trasporto urbano. Tutte le 424 principali città lungo la rete TEN-T sono tenute a sviluppare SUMP per promuovere la mobilità a emissioni zero e per aumentare e migliorare i trasporti pubblici e le infrastrutture per spostarsi a piedi e ciclismo. Inoltre, i colegislatori hanno mantenuto l’obbligo di avere almeno un terminal merci multimodale per nodo urbano entro il 31 dicembre 2040, ove economicamente fattibile.

Infrastruttura del trasporto aereo

Nell’ottica di aumentare l’uso di modalità di trasporto sostenibili e ridurre il numero di voli nazionali, il nuovo regolamento sostiene fortemente l’obiettivo di migliorare la connettività degli aeroporti che saranno quindi collegati alla rete ferroviaria transeuropea, compresa l’alta -rete ferroviaria ad alta velocità ove possibile, in modo da consentire servizi a lunga percorrenza entro il 31 dicembre 2040.

Governance e tutela finanziaria

Incaricati dalla Commissione di coordinare le decisioni e le azioni degli Stati membri e di altre parti interessate, i coordinatori europei continueranno a guidare il processo attuazione dei corridoi TEN-T e delle priorità orizzontali e coinvolgere un ampio numero di portatori di interessi durante tutto il completamento della rete TEN-T.

L’accordo provvisorio sostiene il loro ruolo di ‘facilitatori’ nell’intero processo per garantire la pianificazione tempestiva degli investimenti e l’attuazione delle misure necessari per il conseguimento degli obiettivi del regolamento TEN-T. Tuttavia, considerati gli ingenti impegni finanziari necessari per attuare le misure individuate dal nuovo regolamento per l’ulteriore sviluppo della rete TEN-T, era necessaria una tutela finanziaria introdotto come garanzia per gli Stati membri. Infine, è stato concordato un quadro rivisto per l’applicazione del nuovo regolamento, principalmente razionalizzando gli attuali strumenti per la rendicontazione e il monitoraggio dell’attuazione della TEN-T.

Allineamento dei piani nazionali con la politica dell’UE

Riconoscendo l’importanza della coerenza dei piani nazionali con gli impegni assunti a livello UE per realizzare la rete TEN-T in modo coordinato e tempestivo, l’accordo di compromesso prevede l’allineamento dei piani nazionali con la politica dei trasporti dell’UE. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero garantire che vi sia coerenza tra i loro piani nazionali di trasporto e investimento con le priorità del nuovo regolamento. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, tra l’altro, delle priorità stabilite nei piani di lavoro dei coordinatori europei incaricati di garantire la supervisione dei nove corridoi di trasporto europei . Gli Stati membri forniranno inoltre alla Commissione i pertinenti piani o programmi nazionali una volta adottati.

Connettività con i principali paesi vicini

In risposta all’impatto della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e per garantire una migliore connettività con i principali paesi vicini, il nuovo regolamento estende quattro corridoi di trasporto europei della rete TEN-T a Ucraina e Moldavia riducendo al contempo i collegamenti transfrontalieri con Russia e Bielorussia.

Prossimi passi

A seguito dell’accordo provvisorio odierno, i lavori sul regolamento rivisto proseguiranno a livello tecnico. Una volta conclusi questi lavori, la presidenza intende trasmettere il testo ai rappresentanti degli Stati membri (Coreper) per l’approvazione.

L’atto legislativo dovrà poi essere sottoposto ad un meticoloso esame giuridico-linguistico prima di essere adottato formalmente dai colegislatori ed entrare in vigore.