Sicilia Express: torna il treno speciale per le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, torna il Sicilia Express, il treno speciale pensato per i siciliani residenti al Nord che desiderano trascorrere le vacanze nella loro terra d’origine. Il servizio, realizzato da FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, partirà il 17 aprile da Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze e Roma con destinazione Palermo e Siracusa. Il viaggio di ritorno è previsto per il 26 aprile, come riporta Ferpress.

Esperienza di viaggio – Non si tratta solo di un collegamento ferroviario, ma di un’esperienza immersiva. A bordo dell’Espresso turistico di FS Treni Turistici Italiani, i passeggeri potranno assistere a performance artistiche e partecipare a degustazioni di prodotti tipici siciliani. Il convoglio offre sia posti a sedere in scompartimenti da sei posti che cuccette per un maggiore comfort. Inoltre, due carrozze ristorante garantiranno un’atmosfera conviviale per la cena a bordo.

Percorso e orari – La partenza da Torino Porta Nuova è prevista alle 12:30 del 17 aprile, con fermate a Milano Porta Garibaldi, Parma, Modena, Bologna Centrale, Firenze SMN, Roma Tiburtina e Salerno prima di arrivare a Villa San Giovanni alle 5:33 del mattino seguente. Dopo l’attraversamento dello Stretto di Messina, il treno si dividerà in due sezioni:

•Direzione Palermo – con fermate a Messina, Milazzo, Capo d’Orlando, Cefalù, Termini Imerese e Bagheria, per un arrivo previsto alle 11:36.

•Direzione Siracusa – con fermate a Taormina, Acireale, Catania, Lentini e Augusta, e arrivo alle 11:23.

Biglietti e prezzi – I biglietti saranno disponibili a partire dal 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it e attraverso i canali di vendita di Trenitalia (app, biglietterie, distributori Self-Service e agenzie di viaggio). Le tariffe partono da 29,90 euro per la tratta Torino – Palermo/Siracusa.

