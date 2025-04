MSC lancia una nuova linea container tra il porto di Goteborg e l’Asia

Un nuovo servizio container con traffico diretto tra il porto di Goteborg e l’Asia è stato lanciato da MSC, la più grande compagnia di trasporto container al mondo. Ogni settimana, le navi MSC con una capacità di oltre 15.000 TEU (unità equivalenti a venti piedi) trasporteranno merci tra il porto di Goteborg e i porti in Cina, Giappone, Corea, Thailandia e Vietnam.

“La decisione di MSC di continuare il suo impegno verso il porto di Goteborg è uno sviluppo molto positivo per l’industria svedese. In combinazione con il nostro esclusivo sistema ferroviario, Railport Scandinavia, le regioni di importazione ed esportazione in tutta la Svezia avranno un collegamento diretto con l’Asia tramite il porto di Goteborg in modo efficiente, sostenibile e di alta qualità”, ha affermato Claes Sundmark, Vice President Sales & Marketing presso il porto di Goteborg.

La prima nave in servizio, la MSC Auriga con una capacità di oltre 15.000 TEU, ha fatto scalo al porto di Goteborg domenica sera. Dopo lo scarico e l’imbarco, la nave partirà per l’Asia e porti come Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Yokohama, Singapore e Busan, tutti importanti per le attività di import ed export svedesi. Il servizio raggiunge anche nuovi mercati in crescita come Vietnam e Thailandia.

“Siamo lieti di presentare la nostra rete autonoma al mercato svedese attraverso il porto di Goteborg. I nostri clienti trarranno vantaggio dall’esclusivo servizio diretto di MSC abbinato a un’elevata qualità del servizio costante. MSC continuerà a migliorare le nostre soluzioni di trasporto end-to-end per soddisfare la domanda dei clienti esistenti e nuovi”, ha affermato Fredrik Magaji, direttore commerciale di MSC Svezia, e ha continuato:

“Negli ultimi cinque anni, una lezione è emersa chiaramente: il panorama aziendale è in continua evoluzione. Come MSC abbiamo la forza e l’ampiezza della nostra flotta che ci consentono di rispondere molto rapidamente agli eventi in tutto il mondo”.

“Tutte le condizioni in atto”

Oltre al nuovo servizio diretto tra il porto di Goteborg e l’Asia, MSC offre due partenze aggiuntive a settimana. Tramite il transhipment a Bremerhaven o Anversa, sono accessibili destinazioni in Nord e Sud America, nel Mediterraneo e in Africa, nonché altri porti all’interno della rete globale di MSC.

– Il porto di Goteborg è il garante dell’accesso dell’industria svedese al mondo. Con la nostra rete completa di linee, l’eccellente infrastruttura e le efficienti operazioni dei terminal, abbiamo tutte le condizioni per rafforzare ulteriormente il commercio estero e la competitività svedese, ha concluso Claes Sundmark.

Il nuovo servizio diretto di MSC partirà ogni settimana sulla seguente rotta:

Goteborg – Aarhus – Amburgo – Anversa – Port Klang – Singapore – Laem Chabang – Vung Tau – Busan – Yokohama – Ningbo – Shanghai – Xiamen – Yantian – Singapore – Sines – Le Havre – Rotterdam – Goteborg.

