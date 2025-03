Teatro: "Il mio Luca" con Andrea Carlini torna al Sociale di Camogli il 5 aprile

Sabato 5 aprile 2025, alle ore 21, il Teatro Sociale di Camogli ospiterà lo spettacolo "Il mio Luca – Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio" di Andrea Carlini. Dopo aver già toccato diverse città italiane, dove ha riscosso un grande successo, lo spettacolo torna in Liguria per una serata speciale, arricchita da un'importante novità: la pubblicazione del libro con il copione originale e la prefazione di Riccardo Vialli.

Lo spettacolo ha registrato al debutto, nel gennaio 2025, due date sold out al Teatro Modena e al Teatro Verdi di Genova, riscuotendo un enorme gradimento da parte del pubblico. Scritto da Christian Poli e diretto da Simone Repetto, con le musiche originali di Aldo De Scalzi e la voce di Armanda De Scalzi, il monologo porta in scena un viaggio emozionale che lega sport e vita personale. La storia prende vita in una sala d'attesa di una maternità, dove un padre in procinto di accogliere il figlio decide di raccontargli la figura di Gianluca Vialli, un mito capace di ispirare generazioni.

"Sono particolarmente felice che lo spettacolo sia diventato anche un libro," racconta Andrea Carlini, "perché è un modo per fissare i messaggi importanti che abbiamo inserito nel testo teatrale. Inoltre, avere ricevuto la prefazione di Riccardo Vialli, nipote di Gianluca, è un onore enorme. La sua famiglia ha apprezzato molto il nostro lavoro e questo per me significa tanto."

Il libro, che verrà presentato proprio il 5 aprile, contiene anche gli interventi del regista Simone Repetto, dell'autore del testo teatrale Christian Poli e del compositore delle musiche Aldo De Scalzi. La serata sarà un'occasione unica per acquistare il volume e farlo firmare direttamente da Andrea Carlini. Lo spettacolo, che ha già emozionato il pubblico in diverse città italiane, continua la sua tournée con grande entusiasmo.

"Le date di Corinaldo, nelle Marche, e Imola sono state particolarmente emozionanti," racconta Carlini, "perché ho visto tante persone vestite con i colori della Sampdoria, pur vivendo lontano da Genova, accanto a spettatori locali che non seguono il calcio. Questo dimostra che Gianluca Vialli è stato una figura importante per tutti, non solo per i tifosi."

Andrea Carlini, attore e comico genovese, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua ironia sottile e alla sua capacità di mescolare riflessione e comicità. Dopo gli esordi nel teatro dialettale e con le compagnie di prosa "Il Sogno" e "Buio in Scena", si è avvicinato al cabaret, partecipando alle più importanti trasmissioni comiche televisive come Colorado e Zelig. Dal 2015 è uno dei protagonisti del collettivo genovese Bruciabaracche, che riunisce alcune eccellenze della comicità ligure. I suoi spettacoli alternano momenti di leggerezza e profondità, mettendo in luce una narrazione personale e al tempo stesso universale, capace di conquistare ogni tipo di pubblico.

