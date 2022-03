TAP torna operativa in sei aeroporti italiani con 93 voli verso Lisbona

di Edoardo Cozza

Viaggi da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Napoli e Bologna. Con il codeshare con Ita, si viaggerà anche da altri 11 scali

Dal 27 marzo TAP Air Portugal ripristinerà la propria operatività su tutti e 6 gli aeroporti italiani, attivi prima della pandemia da Covid-19, operando un totale di 93 frequenze settimanali dall’Italia verso l’hub di Lisbona. Durante la stagione estiva il vettore portoghese, membro di Star Alliance, offrirà: 28 collegamenti a settimana da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, 14 da Venezia, 8 da Firenze, in aggiunta a 7 da Bologna e 8 da Napoli a partire dal 28 marzo.



Dal 21 giugno saranno di nuovo attivi i voli verso Caracas via Lisbona. La tratta sarà operata il martedì e il sabato, con partenza da Lisbona alle ore 12:10 e arrivo a Caracas alle 15:50 (ora locale). Nella direzione opposta, il volo TAP partirà da Caracas alle 18:20 atterrando a Lisbona alle 7:25 del giorno successivo. I voli saranno operati con il nuovo Airbus A330neo, per un viaggio al massimo del comfort. I biglietti sono già in vendita.



Grazie al codeshare fra TAP e ITA Airways, i passeggeri italiani possono scegliere di partire oltre che dai sei aeroporti serviti direttamente dal vettore portoghese, anche da Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona. La competitività sul mercato italiano è inoltre rafforzata dall’accordo con AccesRail e il conseguente Codeshare con Trenitalia, che consente di avere nello stesso biglietto la combinazione treno ad alta velocità-aereo, iniziando o terminando il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città.