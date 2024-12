Talismano Ekuban: quando segna, il Genoa non perde

Non ha numeri da bomber ma quando viene chiamato in causa risponde presente, e quasi sempre i suoi gol sono risultati decisivi. Caleb Ekuban - fermato da un altro infortunio (leggi qui) - contro l'Empoli nell'ultima sfida del Genoa nel 2024 ha trovato il suo nono sigillo con la maglia del Grifone, rete che si è rivelata essere decisiva.

Talismano - Ma non è la prima volta che un gol dell'attaccante porta punti al Grifone, anzi potremmo dire che fin qui si è rivelata essere una costante: nelle 9 partite in cui Ekuban è andato in gol per il Genoa, la squadra ha sempre raccolto punti (6 vittorie, 2 pareggi e un passaggio del turno in Coppa Italia) per un totale di 20. In ben sei occasioni, un suo gol ha permesso di raccogliere 3 punti - contro Pisa e Bari in Serie B nella stagione 22/23, contro Sassuolo, Verona, Lecce e infine Empoli in Serie A). Di fatto quando Ekuban segna, il Genoa non perde.

Numeri - Secondo i dati Transfermarkt, con i suoi gol Ekuban ha portato al Genoa una media punti di ben 2.56. Dietro di lui attaccanti della storia recente rossoblù come Retegui (2.50), Gudmundsson (2.32), Pavoletti (2,00), Palacio (1.93), Gilardino (1.33), Pinamonti (1.33)

Soldato Caleb - Va detto che la media punti dei giocatori citati - e non - si abbassa poiché aumentano le presenze in campo di questi ultimi, mentre Ekuban ha giocato sicuramente meno anche per guai fisici che spesso lo hanno stoppato (l'ultimo proprio dopo l'Empoli). Rimane pero' il fatto che il numero 18 rossoblù è entrato nei da tempo nel cuore dei tifosi, sia per l'impegno costante messo in campo sia per l'atteggiamento mai fuori dalle righe. E' lui il portafortuna di Vieira e del Genoa, ma per le prossime 3/4 partite non sarà a disposizione

