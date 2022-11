Taggia, rogo al deposito Marr: emessa ordinanza tutela salute pubblica in attesa di risultati

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha emesso un'ordinanza a tutela della salute pubblica in seguito all'incendio che la scorsa notte ha devastato il capannone della società Marr, in via Periane. Il provvedimento prevede la chiusura della viabilità, per quarantotto ore, nella zona del capannone; l'interdizione dell'accesso allo stabilimento incendiato e ai capannoni confinanti. A titolo precauzionale, inoltre, in attesa dei risultati del monitoraggio dell'area nella zona da parte della Asl1 e dell'Arpal si raccomanda di mantenere le finestre delle abitazioni e degli altri insediamenti chiuse per quarantotto ore, nel raggio di settecento metri lineari. Ma non è tutto. E' anche disposto il divieto per tre giorni, con decorrenza da oggi di raccolta e consumo di ortaggi, frutta e altri prodotti della terra, sempre nel raggio di settecento metri dal luogo dell'incendio. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco.