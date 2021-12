Studenti No Green Pass fanno irruzione al Salone Orientamenti al Porto Antico

di Marco Innocenti

Un gruppo di studenti No Green Pass ha fatto irruzione, nel pomeriggio di ieri, al Salone Orientamenti, in corso di svolgimento nei Magazzini del Cotone del Porto Antico. Gli studenti, armati di megafoni e striscioni contro la certificazione verde, hanno portato la loro protesta fino all'ultimo piano del Salone, dove si trovano gli stand dell'Università di Genova e lì hanno effettuato la loro manifestazione.

"In risposta alla violenza discriminatoria di chi ha imposto il possesso di Green Pass per accedere al Salone dell'Orientamento e agli eventi collegati gli studenti genovesi contro il Green Pass sono entrati per protestare nell'edificio - hanno scritto in un comunicato apparso Telegram - Sentire parlare di "futuro" e di "diritto allo studio" da parte di chi quotidianamente umilia ed attacca migliaia di studenti è stomachevole, e non può essere accettato. Un diritto o è di tutti o è un privilegio".