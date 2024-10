Stellantis, Cavo (Nm): "Lo 'smemorato' Orlando fa propaganda"

"In piena campagna elettorale per le elezioni liguri, Andrea Orlando si dice dalla parte dei lavoratori di Stellantis e si chiede cosa stia facendo il governo oltre alla propaganda. Posto che tutti siamo dalla parte dei lavoratori e per il rispetto dello sciopero di oggi come dimostrano gli atti in Commissione e gli interventi pubblici, chiediamo a lui, piuttosto, come fa a spiegare ai lavoratori perché il suo governo, il Conte II, al momento della sigla dell'accordo con Stellantis, non ha esercitato la Golden share, non ha posto vincoli a tutela reale di produzione e lavoratori, non ha preteso che nel cda di Stellantis fosse nominato un rappresentante dei lavoratori ex Fca, come avvenuto per i lavoratori ex Peugeot. Come fa a giustificare un accordo così sbilanciato e di così poca tutela? Dare oggi sostegno ai lavoratori e parlare di demagogia è, questa sì, pura demagogia e strumentalizzazione da campagna elettorale. Noi siamo per la tutela dei lavoratori, per difenderli e non per usarli. Siamo per un 'azione condivisa e bipartisan, di sostegno al governo (che ha già annunciato la convocazione di Stellantis) perché gli impegni recentemente assunti vengano mantenuti". Lo afferma in una nota, Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività Produttive.