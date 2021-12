Stati Regionali dell'Export in Liguria: "Fondamentale l'internazionalizzazione"

di Edoardo Cozza

Un evento organizzato da ICE, con il presidente Ferro che presenta i numeri: "Crescita di quasi sei punti percentuali, siamo ai livelli pre-covid"

"La nuova diga del porto di Genova e il Terzo Valico abbatteranno i costi della logistica per l'export italiano verso altri continenti". È l'opportunità messa in evidenza dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova durante gli 'Stati Regionali dell'Export' della Liguria organizzati da Regione, ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Maeci, Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti. "Credo che Genova si possa candidare a essere una città trainante della ripresa italiana, la Liguria con Genova. - afferma Toti - Il volume di investimenti infrastrutturali che 'allineando i pianeti' arriveranno in Liguria entro i prossimi tre-quattro anni sarà gigantesco e permetterà a nostro sistema produttivo di essere più competitivo".

La Regione Liguria con Ice a marzo 2022 sarà protagonista all'Expo Internazionale di Dubai portando "l'eccellenza ligure della nautica e della blue economy". Il convegno, coordinato da Liguria International, ha visto partecipare oltre 60 imprese a incontri dedicati con le agenzie nazionali, durante i quali hanno potuto approfondire i servizi formazione e supporto all'export di Ice, la possibilità di partecipare al fondo da oltre un miliardo di euro, finanziato con le prime risorse del Pnrr gestito da Simest, oltre alle opportunità finanziarie offerte da Cassa Depositi e Prestiti ed i servizi di garanzia al credito di Sace.

"L'internazionalizzazione è un elemento fondamentale per la crescita dei nostri territori. - rimarca l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Ancora una volta l'eccellenza dei nostri prodotti si fa spazio nei mercati Ue ed extra Ue, facendo registrare nei primi nove mesi del 2021 una crescita dell'export ligure di oltre il 5% rispetto ai valori ante-covid con i principali settori esportatori dei macchinari, dei prodotti agricoli e alimentari".