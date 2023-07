Stadler e EAV: siglato contratto per gruppi multipli elettrici nel trasporto regionale sulle linee ferroviarie vesuviane

Stadler ed EAV hanno siglato un nuovo contratto per i gruppi multipli elettrici per il trasporto regionale sulle linee ferroviarie vesuviane.

L’accordo quadro copre la produzione e la fornitura di un massimo di 60 veicoli. In un primo call-off, EAV ha ordinato 16 treni e la loro manutenzione per un periodo di 5 anni. Pertanto, dopo il contratto firmato nel 2021, EAV si affida ancora una volta ai veicoli ferroviari sostenibili ed efficienti di Stadler.

Stadler si è aggiudicata la nuova gara indetta dall’Ente Autonomo Volturno (EAV). L’accordo quadro firmato prevede la produzione e la fornitura di un massimo di 60 unità multiple elettriche per i servizi regionali sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto (950 mm) nell’area del Vesuvio, una delle più iconiche del panorama ferroviario italiano . L’acquisto sarà finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il primo call-off prevede la fornitura di 16 treni, con consegna da completare a giugno 2026. Le nuove EMU sono simili ai veicoli dell’accordo quadro firmato nel 2021 per un massimo di 40 treni. Si tratta di tre vetture le cui scocche in alluminio leggero contribuiscono a ridurre il consumo di energia. Con una lunghezza totale di circa 40 metri, possono ospitare 396 passeggeri e dispongono di 90 posti a sedere.

I veicoli sono completamente accessibili e offrono aree designate per sedie a rotelle, carrozzine e biciclette vicino alle porte. I passeggeri, anche quelli con mobilità ridotta, potranno muoversi agevolmente lungo il treno grazie all’ampio corridoio privo di barriere architettoniche. L’accesso è senza gradini attraverso cinque porte su ciascun lato, in modo che i passeggeri possano salire e scendere dal treno in modo rapido e semplice. Gli interni luminosi e moderni, con sedili disposti longitudinalmente, copertura completa delle telecamere a circuito chiuso e display di avvertenza chiari e visibili, miglioreranno la percezione della sicurezza dei passeggeri.

Sei dei 60 treni saranno dotati di sistemi di monitoraggio e analisi della linea aerea. Oltre ai treni, Stadler fornirà anche sistemi per migliorare l’efficienza delle operazioni di manutenzione, come un sistema di analisi della temperatura per i cuscinetti del treno e un sistema di monitoraggio per alcuni componenti critici del carrello che contribuiranno a migliorare il trasporto complessivo dei passeggeri comfort.

Iñigo Parra, CEO di Stadler Valencia, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi che EAV abbia affidato ancora una volta a Stadler la fornitura dei nuovi treni. I nostri veicoli migliorano l’offerta di trasporto pubblico di una delle reti ferroviarie più emblematiche d’Italia, migliorando l’esperienza di viaggio sia per i residenti che per i turisti.

Stadler sta rafforzando la sua posizione in Italia in tutti i segmenti del trasporto ferroviario. Gli ordini recenti includono locomotive per Trenitalia e tram per Milano.