Spinelli, il Tar respinge il ricorso sulle licenze in porto

Il Tar non ha accolto il ricorso presentato dall'azienda di Aldo Spinelli in merito alle licenze in porto. Secondo il Tribunale amministrativo della Liguria, ha ragione l'Authority.

L'Autorità Portuale aveva infatti imposto a Spinelli di sgomberare due aree per cui ha la concessione, entro lunedì, negandogli rinnovo e proroga. Una delle due aree in questione è quella dell’Ex Carbonile, per cui sono indagati per corruzione Spinelli, Toti, Signorini e Piacenza. Per la procura Spinelli aveva occupato l’area senza avere ancora ottenuto il rinnovo e Piacenza sapendo della questione non aveva fatto nulla.

Per gli avvocati di Spinelli questo sarebbe accaduto a causa dell'inchiesta penale in cui è coinvolto, come d'altronde ha confermato anche la stessa funzionaria di Palazzo San Giorgio, Antonella Montano.

Spinelli però aveva presentato ricorso al Tar, che ha invece confermato la decisione dell'Autorità portuale.