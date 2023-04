Spezia, Semplici: "Contro la Fiorentina otto giocatori indisponibili ma non cerchiamo alibi. Bastoni recuperato"

Solo un pareggio per lo Spezia contro la Salernitana, gli aquilotti cercano un risultato positivo contro la Fiorentina dell'ex Vincenzo Italiano. In conferenza stampa, l'allenatore Leonardo Semplici analizza la gara che aspetta i bianchi: “Stiamo valutando tanti aspetti, il ritorno al gol di Eldor è importante per lui e soprattuto per la squadra. Starà a me cercare soluzioni che possano farceli utilizzare insieme, non solo a partita in corso ma anche dall’inizio. Ci vuole sacrificio da parte loro, perché per supportarli in fase offensiva dovrebbero darci qualità importanti, ma in fase difensiva anche loro devono avere la mentalità per sacrificarsi ed essere i primi difensori. Questo aspetto piano piano cercheremo di far sì che questi calciatori possano giocare insieme”.

Su Verde: "Abbiamo fatto una amichevole con il Monaco e forse era stato il migliore in campo. Ha passato dieci giorni in cui era in condizioni buone. Domenica ho sostituito lui e un altro ma a fine primo tempo forse potevo sostituire anche altri. Non l’ho cambiato perché non ero contento, ma per l’insoddisfazione che avevo di tutta la squadra e ho provato a dare una scossa. Non l’ho tolto perché aveva fatto peggio di altri. Per me è un giocatore importante, ha qualità uniche in dribbling e tiro, sto cercando di far sì che possa essere determinante come in passato. Quest’anno ha avuto qualche problema fisico, va gestito un po’ e sta a me capire i momenti in cui posso farlo giocare dall’inizio o a gara in corso, perché ha qualità e le sue qualità vanno sfruttate”.

Sull'avversaria: "Abbiamo visto più di una loro partita. Ti prendono alto, rischiano, e a volte concedono. Dobbiamo creare presupposti per fargli male. Ci aspetta una partita molto difficile, in presenza di una squadra che dopo una partenza difficoltosa ha ritrovato entusiasmo in squadra e nella piazza. Dovremo superarci per portare via un risultato positivo da Firenze”.

Sulla condizione della squadra: "Agudelo, Holm, Caldara, Moutinho, Sala, Beck, Kovalenko e Zovko sono fuori. Agudelo aveva un problemino, Holm aveva iniziato e si è rifermato. Kovalenko ha la febbre, lui e Sala non si sono allenati e speriamo domani di recuperarli nella rifinitura. Caldara ha una botta alla caviglia, Beck ha una piccola fratturina al piede. Questo non toglie niente al valore della squadra, siamo convinti che possiamo fare la nostra partita. Credo che la squadra sia preparata per andare a Firenze convinti per disputare una grande prestazione perché così deve essere. Servono punti e sono abbastanza sereno”.

"Bastoni? E' recuperato e anche Reca ha fatto il primo allenamento con noi ed è sulla via del recupero. Esposito può essere un’opzione, tutti hanno grande considerazione. Poi quando ci sono queste cose se non ha considerazione dei ragazzi non si sentono stimati e magari non fanno la prestazione che potrebbero fare di norma. Tutti si sentono partecipi per il nostro obiettivo, sia di squadra che singolo. Il risultato finale poi beneficia della carriera di tutti, non solo per la società. È giusto che dia la possibilità a tutti per far vedere quello di cui sono capaci. Piano piano sto inserendo tutti, come successo con Maldini, Wisniewski, Esposito, sono giocatori con qualità e vanno sfruttate”.