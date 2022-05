Spezia, uno scuolabus finisce fuori strada: a causare l'incidente forse un malore dell'autista

di Redazione

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il dipendente di Atc Esercizio, si sarebbe improvvisamente accasciato al volante in corrispondenza di una discesa

Sarebbe stato un malore dell'autista a causare l'uscita di strada dello scuolabus, finito in una scarpata di circa venti metri sulle colline della Spezia questa mattina.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il dipendente di Atc Esercizio, un uomo sulla cinquantina, si sarebbe accasciato al volante improvvisamente in corrispondenza di un tratto in discesa senza che l'accompagnatrice, che era con lui in quel momento, riuscisse ad intervenire per tentare di frenare la corsa.

Il mezzo aveva lasciato poco prima un gruppo di alunni presso un istituto pubblico ed era diretto verso il deposito. Le forze dell'ordine tendono ad escludere l'ipotesi del guasto meccanico, visto che lo scuolabus era nuovo di zecca, consegnato all'azienda di trasporto pubblico da poche settimane.

Entrambi gli occupanti sono stati medicati presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia senza riportare gravi conseguenze. Lo scuolabus è stato rimosso dai Vigili del Fuoco e la circolazione lungo lo svincolo della Variante Aurelia è tornato regolare a metà mattinata.

