Spezia, rifiuta di mostrare il green pass al bar e riga la macchina al titolare

di Marco Innocenti

L'uomo voleva prendere un caffè al bancone e ha reagito buttando a terra alcune sedie prima di uscire e rigare l'auto con un oggetto appuntito

E' entrato in un bar per bere un caffè ma quando il titolare gli ha chiesto il green pass per tutta risposta prima ha buttato a terra alcune sedie e poi ha rigato la macchina del titolare. L'uomo, uno straniero, è stato denunciato dagli investigatori della squadra mobile di La Spezia. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo era entrato dentro il locale vicino piazza Brin.

Il negoziante gli ha chiesto il green pass, necessario anche per la consumazione al bancone, e lui se ne era andato dopo averlo insultato. Dopo alcuni minuti era ritornato chiedendo di nuovo un caffè. Alla nuova richiesta di mostrare il certificato verde, è uscito e ha rigato la macchina del proprietario. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre estraeva un oggetto appuntito dalla giacca passandolo lungo tutto la fiancata.