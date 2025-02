Spezia, il digiuno a Bolzano dura da 14 anni: l'ultimo successo risale al 2011

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Lo Spezia non vince in casa del Sudtirol dal 2011, quando si impose 2-1 in Lega Pro.

2️⃣ Nell’ultimo confronto, il 20 agosto 2023, le due squadre hanno pareggiato 3-3 in una sfida ricca di gol.

3️⃣ Il bilancio tra gli allenatori D’Angelo e Castori è favorevole al tecnico dello Spezia, con tre vittorie in cinque sfide.

La notizia nel dettaglio

L'ultima vittoria dello Spezia in casa del Sudtirol risale al 4 dicembre 2011. In quell'occasione, gli aquilotti si imposero per 2-1 al Druso nel campionato di Lega Pro, ribaltando lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Nicola Madonna ed Emiliano Testini. Da allora i bianchi non sono mai più tornati dall'Alto Adige con i tre punti in tasca.

Ultimo confronto – Nella scorsa stagione, la sfida tra le due squadre si disputò alla prima giornata di campionato, il 20 agosto 2023. Il match terminò con un rocambolesco 3-3: per lo Spezia segnarono Luca Moro, autore di una doppietta, e Arkadiusz Reca, mentre per il Sudtirol andarono in rete Daniele Casiraghi, con due gol, e Raphael Odogwu. In panchina sedevano Massimiliano Alvini per i liguri e Pierpaolo Bisoli per gli altoatesini.

I precedenti di Castori – Fabrizio Castori ha incrociato lo Spezia 17 volte nel corso della sua carriera, guidando diverse squadre, tra cui Tolentino, Cesena, Varese, Carpi, Trapani, Salernitana e Ascoli. Il bilancio complessivo del tecnico marchigiano contro gli aquilotti è di sette vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. L'ultimo confronto risale alla sfida contro l'Ascoli, al Del Duca quando la formazione allenata da Luca D'Angelo vinse 2-1 grazie a un gol decisivo di Hristov al minuto 89 su assist di Salvatore Esposito.

Confronto tra allenatori – Il bilancio tra Luca D’Angelo e Fabrizio Castori sorride all'attuale tecnico dello Spezia. Nei cinque precedenti tra i due, D’Angelo ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, consolidando un vantaggio nelle sfide dirette.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.