Spezia, Gotti: "Contento per non aver preso gol. Dragowski? Portiere maturo"

Finisce 0 a 0 la sfida salvezza del Picco tra Spezia e Lecce. Gli aquilotti non vanno oltre il pareggio dopo aver sofferto nella prima parte, meglio nel secondo tempo con alcune super parate di Falcone. Nel post gara mister Gotti parla della prestazione dei suoi: "Giocare in casa uno scontro diretto implica che si speri nel risultato pieno, ma il Lecce è in un gran momento, dunque non era facile. Soffro molto i tanti gol subiti. Non amo i luoghi comuni, ma questa è stata la classica partita che se non devi vincere, devi cercare di non perdere”.



"Dragowski dal primo minuto? Ha interpretato la partita da portiere maturo, ha avuto presenza, ha giocato con semplicità e ha fatto ciò che doveva fare”.



Sui cambi: “Caldara è entrato benissimo, entrare da difensore nella ripresa non è semplice. In generale i cambi hanno dato solidità alla squadra. Sono felice perché stiamo mettendo anche insieme continuità di risultati oltre che di rendimento”.